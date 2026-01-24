24.1.2026 – 30.1.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (24.1.2025 – 30.1.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus und Mars sind Ihnen wieder gewogen und geben Ihrem Liebesleben wieder Auftrieb. Bewährtes leichtfertig infrage zu stellen, wäre keine gute Idee.
- Gesundheit: Sie haben wieder viel mehr Energie, sind auch mental gut drauf und daher auch wieder sehr attraktiv.
- Beruf: Für neue Vorhaben sind Mittwoch und Donnerstag ideale Tage. Frischer Wind ist willkommen.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Mars und Venus im Wassermann kündigen Turbulenzen an. Engen Sie den Partner nicht ein, seien Sie toleranter! Ab Mittwoch entspannt sich die Situation.
- Gesundheit: Schonen Sie sich nervlich und körperlich! Sie brauchen jetzt so viel Entspannung wie irgend möglich.
- Beruf: Jetzt bloß nicht stur und eigensinnig! Nachgiebigkeit wäre auch für Ihre Finanzen besser.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Die Liebe darf dank Mars und Venus, die Ihnen beide bestens gesinnt sind, wieder aufblühen. Auch bewährte Beziehungen werden wieder viel harmonischer.
- Gesundheit: Mars, Venus und Merkur läuten einen Aufschwung ein, der auch Ihrer Attraktivität ausgesprochen guttut.
- Beruf: Legen Sie mit neuen Zielen und Plänen los! Ideal für Bewerbungen: Mittwoch und Donnerstag.
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Klammern sollten Sie jetzt keinesfalls, das verträgt man gar nicht. Lassen Sie sich lieber mitreißen und genießen Sie es, gemeinsam Spaß zu haben!
- Gesundheit: Die herausfordernde Mars-Opposition ist endlich überstanden. Durchatmen und mal in Ruhe regenerieren!
- Beruf: Lösen Sie sich von unnötig mühsamen Vorstellungen, öffnen Sie sich für neue Perspektiven!
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Mars, Venus und Merkur verordnen Ihnen eine Nachdenkpause in Beziehungsfragen. Seien Sie lieber etwas selbstkritischer, statt Porzellan zu zerschlagen!
- Gesundheit: Schalten Sie jetzt unbedingt zwei Gänge zurück, bevor Sie sich körperlich und nervlich übernehmen!
- Beruf: Hören Sie auf andere, insbesondere in finanziellen Fragen, um Schwierigkeiten zu vermeiden!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Gehen Sie mit Befreiungstendenzen lieber vorsichtig um, Saturn sieht Ihnen immer noch auf die Finger! Ein neuer Anlauf kann auch mit Bewährtem gelingen.
- Gesundheit: Möglichst locker durch die Woche! Körperliche und geistige Beweglichkeit sind jetzt die Kriterien.
- Beruf: Öffnen Sie sich für neue Möglichkeiten und Perspektiven! Eine gute Woche für einen Neustart.
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Nach den mühsamen letzten Wochen darf die Liebe wieder aufblühen. Vorzugsweise aber in bewährten Gefilden, Lust am Abenteuer würde nicht lange währen.
- Gesundheit: Sie erstrahlen so attraktiv wie schon lange nicht mehr. Sie kommen körperlich und mental in Topform.
- Beruf: Jetzt können Sie wieder voll durchstarten. Aber auf der sicheren Seite, keine Experimente!
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Mars, Venus und Merkur könnten für einiges Durcheinander sorgen. Sitzen Sie das geduldig und tolerant aus, statt emotional und impulsiv zu reagieren!
- Gesundheit: Steigen Sie auf die Bremse und schonen Sie sich! Und werden Sie in jeder Hinsicht viel vorsichtiger!
- Beruf: Auch wenn Ihnen manches nicht behagt: Ordnen Sie sich unter und hüten Sie Ihre Finanzen!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Alles wieder viel lockerer und spielerischer. Ideal für die Faschings- und Ballsaison. Genießen Sie die Entspannung, ohne gleich übermütig zu werden.
- Gesundheit: Jetzt können Sie sich wieder sehr viel Auslauf verschaffen und Ihren Bewegungsdrang richtig ausleben.
- Beruf: Neue Ideen schwirren durch die Luft, neue Chancen tun sich auf. Teamwork ist aber wichtig.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Strenge Spielregeln sind jetzt mal außer Kraft gesetzt. Das verlangt ein gerütteltes Maß an Toleranz. Spielen Sie unbeschwert mit, punkten Sie mit Humor!
- Gesundheit: Der Stress ist endlich überstanden. Gönnen Sie sich mehr Vergnügen und genießen Sie die Entspannung!
- Beruf: Neue Möglichkeiten tun sich auf. Je aufgeschlossener Sie dafür sind, desto besser läuft es.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Sie sind jetzt die absolute Nummer eins. Sie können sich finden lassen oder auch selbst aktiv werden. Von diesem Hoch profitieren auch alte Beziehungen.
- Gesundheit: Sie sind jetzt kaum zu bremsen und auch mental in Bestform. Und zudem auch noch überaus attraktiv.
- Beruf: Realisieren Sie, was Sie immer schon vorhatten! Mittwoch und Donnerstag sind dafür ideal.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Alles wieder offen? Singles sollten neue Chancen am Schopf packen, speziell Ende der Woche; Gebundene aber erst mal den Verstand zu Wort kommen lassen.
- Gesundheit: Auflockern ist angesagt. Verschaffen Sie sich viel Abwechslung und probieren Sie mal etwas Neues aus!
- Beruf: Der richtige Zeitpunkt, um einen Neustart vorzubereiten. Denken Sie aber alles genau durch!
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90