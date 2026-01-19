Laut Taste Atlas: Das beste Pasta-Gericht der Welt ist…

Ob Spaghetti Bolognese, Carbonara oder Ravioli: Nudelgerichte gehen immer! Aber was ist eigentlich das beste Pasta-Gericht der Welt? Diese Frage hat jetzt der Online-Reiseführer Taste Atlas beantwortet und das Ergebnis wird viele überraschen!

Für viele ist Pasta das absolute Lieblingsessen: vielfältig, schnell zubereitet und immer ein Genuss. Ob jung oder alt: der italienische Klassiker kommt bei fast jedem gut an. Welches Pasta-Gericht allerdings am beliebtesten ist, hat nun der Online-Reiseführer Taste Atlas herausgefunden. Auf Basis von über 20.000 Bewertungen seiner Nutzer hat der Guide eine umfassende Auswertung vorgenommen und kürt nun das beliebteste Pasta-Gericht der Welt!

Das ist das beste Pasta-Gericht der Welt

Auf Platz 1 landet die Tajarin al tartufo bianco d'Alba. Doch diese Pasta ist nicht irgendeine Trüffelpasta! Für dieses Geschmackserlebnis muss der Trüffel unbedingt aus der berühmten piemontesischen Stadt Alba stammen, die weltweit für ihren weißen Trüffel bekannt ist.

© Getty Images

Der Grundbaustein des Gerichts sind die handgemachten Tajarin, besonders feine, zarte Eiernudeln, die fast schon schmelzend auf der Zunge zergehen. Diese kommen einfach mit Butter, Salz und Pfeffer in die Pfanne. Häufig wird das Ganze noch mit etwas frisch geriebenem Parmesan verfeinert. Der weiße Trüffel am Ende, macht das Ganze zu einem wahrhaft luxuriösen Genuss und lässt jede Bolognese im Schatten stehen!

Pasta ’ncasciata auf Platz 2

© Getty Images

Auf Platz 2 landet die Pasta ’ncasciata, ein Nudelauflauf und sizilianisches Traditionsgericht. Hierbei kommen Penne oder Rigatoni zum Einsatz, die nach dem Kochen mit einer kräftigen Tomatensoße oder einem aromatischen Rinderragout vermengt werden. Danach werden sie mit Auberginenwürfeln, einem würzigen Caciocavallo-Käse, frischem Mozzarella und einer Béchamelsauce im Ofen gebacken. Dieser herzhafte Klassiker aus der sizilianischen Küche ist der perfekte Mix aus cremig, herzhaft und knusprig.

Platz 3 belegt Pappardelle al cinghiale

© Getty Images

Pappardelle al cinghiale, eine Kombination aus breiten Pappardelle-Nudeln und einem intensiven Wildschweinragù, das in Rotwein und Tomaten köchelt, landet auf Platz 3. Dieses Gericht ist für alle, die es kräftig und rustikal mögen! Eine große Portion Parmesan und frische Petersilie runden das Gericht perfekt ab und bringen den Geschmack des Ragùs so richtig zur Geltung.

Die Top 20 Pasta-Gerichte der Welt im Überblick

Tajarin al tartufo bianco d‘Alba Pasta ‘ncasciata Pappardelle al cinghiale Sugo alla Genovese Bigoli con l‘anatra Lasagne alla parmigiana Tagliatelle mit Ragout alla Bolognese Linguine allo scoglio Agnolotti del plin Carbonara Lasagne alla Bolognese Pasta alla gricia Trofie al pesto Astakomakaronada Agnolotti Culurgionis d’Ogliastra Amatriciana Spaghetti aglio olio e peperoncino Linguine all’astice Makaronia me kima

Das Ranking konzentriert sich bewusst ganz auf die traditionellen italienischen Nudelgerichte, die aus Hartweizengrieß und Ei bestehen. Asiatische Nudelgerichte wie Udon oder Ramen wurden dabei ausgeschlossen.