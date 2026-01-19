Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Laut Taste Atlas: Das beste Pasta-Gericht der Welt ist…
© Getty Images

Überraschend

Laut Taste Atlas: Das beste Pasta-Gericht der Welt ist…

19.01.26, 12:26
Teilen

Ob Spaghetti Bolognese, Carbonara oder Ravioli: Nudelgerichte gehen immer! Aber was ist eigentlich das beste Pasta-Gericht der Welt? Diese Frage hat jetzt der Online-Reiseführer Taste Atlas beantwortet und das Ergebnis wird viele überraschen! 

Für viele ist Pasta das absolute Lieblingsessen: vielfältig, schnell zubereitet und immer ein Genuss. Ob jung oder alt: der italienische Klassiker kommt bei fast jedem gut an. Welches Pasta-Gericht allerdings am beliebtesten ist, hat nun der Online-Reiseführer Taste Atlas herausgefunden. Auf Basis von über 20.000 Bewertungen seiner Nutzer hat der Guide eine umfassende Auswertung vorgenommen und kürt nun das beliebteste Pasta-Gericht der Welt!

Das ist das beste Pasta-Gericht der Welt

Auf Platz 1 landet die Tajarin al tartufo bianco d'Alba. Doch diese Pasta ist nicht irgendeine Trüffelpasta! Für dieses Geschmackserlebnis muss der Trüffel unbedingt aus der berühmten piemontesischen Stadt Alba stammen, die weltweit für ihren weißen Trüffel bekannt ist.

Laut Taste Atlas: Das beste Pasta-Gericht der Welt ist…
© Getty Images

Lesen Sie auch

Der Grundbaustein des Gerichts sind die handgemachten Tajarin, besonders feine, zarte Eiernudeln, die fast schon schmelzend auf der Zunge zergehen. Diese kommen einfach mit Butter, Salz und Pfeffer in die Pfanne. Häufig wird das Ganze noch mit etwas frisch geriebenem Parmesan verfeinert. Der weiße Trüffel am Ende, macht das Ganze zu einem wahrhaft luxuriösen Genuss und lässt jede Bolognese im Schatten stehen!

Pasta ’ncasciata auf Platz 2

Laut Taste Atlas: Das beste Pasta-Gericht der Welt ist…
© Getty Images

Auf Platz 2 landet die Pasta ’ncasciata, ein Nudelauflauf und sizilianisches Traditionsgericht. Hierbei kommen Penne oder Rigatoni zum Einsatz, die nach dem Kochen mit einer kräftigen Tomatensoße oder einem aromatischen Rinderragout vermengt werden. Danach werden sie mit Auberginenwürfeln, einem würzigen Caciocavallo-Käse, frischem Mozzarella und einer Béchamelsauce im Ofen gebacken. Dieser herzhafte Klassiker aus der sizilianischen Küche ist der perfekte Mix aus cremig, herzhaft und knusprig.

Platz 3 belegt Pappardelle al cinghiale

Laut Taste Atlas: Das beste Pasta-Gericht der Welt ist…
© Getty Images

Pappardelle al cinghiale, eine Kombination aus breiten Pappardelle-Nudeln und einem intensiven Wildschweinragù, das in Rotwein und Tomaten köchelt, landet auf Platz 3. Dieses Gericht ist für alle, die es kräftig und rustikal mögen! Eine große Portion Parmesan und frische Petersilie runden das Gericht perfekt ab und bringen den Geschmack des Ragùs so richtig zur Geltung.

Die Top 20 Pasta-Gerichte der Welt im Überblick

  1. Tajarin al tartufo bianco d‘Alba
  2. Pasta ‘ncasciata
  3. Pappardelle al cinghiale
  4. Sugo alla Genovese
  5. Bigoli con l‘anatra
  6. Lasagne alla parmigiana
  7. Tagliatelle mit Ragout alla Bolognese
  8. Linguine allo scoglio
  9. Agnolotti del plin
  10. Carbonara
  11. Lasagne alla Bolognese
  12. Pasta alla gricia
  13. Trofie al pesto
  14. Astakomakaronada
  15. Agnolotti
  16. Culurgionis d’Ogliastra
  17. Amatriciana
  18. Spaghetti aglio olio e peperoncino
  19. Linguine all’astice 
  20. Makaronia me kima

Das Ranking konzentriert sich bewusst ganz auf die traditionellen italienischen Nudelgerichte, die aus Hartweizengrieß und Ei bestehen. Asiatische Nudelgerichte wie Udon oder Ramen wurden dabei ausgeschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden