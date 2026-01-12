Die besten Food-Regionen der Welt: Wohin Genussreisende 2026 reisen sollten

Essen ist längst einer der wichtigsten Gründe zu verreisen. Ob Streetfood in Asien, Pasta in Italien oder regionale Spezialitäten in den Alpen: Food-Tourismus boomt. Taste Atlas verrät die 100 besten Genussreiseziele 2026. Überraschend: Auch ein österreichisches Bundesland ist vertreten!

Gerade zum Jahresanfang stellen sich viele Genießerinnen und Genießer die Frage: Wohin geht die nächste Reise? Wer 2026 kulinarisch planen will, findet jetzt eine neue Orientierungshilfe.

Die internationale Genussplattform Taste Atlas hat wieder die 100 besten Food-Regionen der Welt gekürt. Grundlage des Rankings sind tausende Bewertungen traditioneller Gerichte, regionaler Produkte und lokaler Produzenten aus aller Welt. Das Ergebnis: eine kulinarische Weltkarte für 2026, die Lust aufs Reisen und aufs Essen macht.

Laut Taste Atlas: Das sind die besten Genussziele 2026

Taste Atlas gilt als eine der wichtigsten Plattformen für authentische regionale Küche. Anders als klassische Restaurantführer stehen hier traditionelle Gerichte, lokale Produkte und Herkunftsregionen im Fokus. Für das aktuelle Ranking wurden Regionen nach ihrer kulinarischen Identität, Produktqualität und internationalen Reputation bewertet.

Auffällig: Europa dominiert die Spitze, allen voran Italien und Griechenland. Mediterrane Küche, handwerkliche Produktion und jahrhundertealte Traditionen scheinen nach wie vor das Maß aller Dinge zu sein, wenn es um Genuss geht.

Die Top 10 Food-Regionen der Welt

1. Kampanien (Italien)

© Getty Images

Die Heimat der Pizza ist unangefochtene Nummer eins. Pizza Napoletana, Mozzarella di Bufala, San-Marzano-Tomaten – Kampanien steht wie kaum eine andere Region für einfache Zutaten auf Weltklasse-Niveau.

2. Emilia-Romagna (Italien)

© Getty Images

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma und echter Aceto Balsamico aus Modena machen die Region zum Mekka für Feinschmecker.

3. Kreta (Griechenland)

© Getty Images

Olivenöl, Honig, Käse und traditionelle Zubereitungen wie Antikristo zeigen, wie gesund, pur und aromatisch Küche sein kann.

4. Sizilien (Italien)

Süß und salzig, einfach und opulent: von Pistazchien aus Bronte bis zu Pasta ’ncasciata – Sizilien ist kulinarische Vielfalt pur.

5. Makedonien (Griechenland)

Noch ein Geheimtipp: Früchte, Olivenöl und traditionelle Süßspeisen prägen die Küche Nordgriechenlands.

6. Kykladen (Griechenland)

Santorini-Tomaten, Fava und Käse von Naxos zeigen, wie viel Geschmack auf kargen Inselböden entstehen kann.

7. Toskana (Italien)

Rustikale Klassiker wie Bistecca alla Fiorentina oder Wildragouts stehen für ehrliche Küche mit Charakter.

8. Peloponnes (Griechenland)

Bekannt für Oliven, Zitrusfrüchte und erstklassiges Olivenöl – eine Region für Puristen.

9. Alentejo (Portugal)

Herzhafte Fleischgerichte, Brot, Käse und kräftige Weine machen Portugals Süden zur Genussdestination.

10. Nördliche Ägäis (Griechenland)

Inselküche mit Charakter: Honig, Käse, Mandarinen und Wein prägen die Region.

Genuss aus der Heimat: Tirol unter den besten 100

© Getty Images

Besonders erfreulich aus österreichischer Sicht: Tirol hat es auf Platz 83 des weltweiten Rankings geschafft – und steht damit in einer Liga mit internationalen Kulinarikgrößen. Das Ranking würdigt vor allem die bodenständige, alpine Küche, die stark von regionalen Produkten und Tradition geprägt ist.

Zu den herausragenden Spezialitäten zählen Kasspatzln, Schlutzkrapfen und die süße Prügeltorte. Auch bei den Produzenten zeigt Tirol Stärke: von Tirol Milch über Almkäsereien bis hin zu regionalen Brauereien und Metzgereien. Traditionelle Gasthäuser und Hotels sorgen dafür, dass diese Küche nicht nur erhalten bleibt, sondern zeitgemäß interpretiert wird.

Fazit: Kulinarisch reisen liegt voll im Trend

Das Taste Atlas-Ranking zeigt, wohin die kulinarische Reise 2026 gehen kann – vom Pizza-Paradies in Süditalien bis zu alpinen Klassikern in Tirol. Für alle, die ihren Urlaub nach Geschmack planen, ist klar: Gutes Essen ist längst ein Reiseziel für sich. Und manchmal liegt der kulinarische Genuss eben nicht am anderen Ende der Welt, sondern direkt im eigenen Land!