Barszene in Wien: Die neuen Hotspots 2026

Wiens Barszene erlebt 2026 einen aufregenden Aufschwung. Wir nehmen Sie mit zu den Hotspots, die Sie dieses Jahr unbedingt auf dem Radar haben sollten.

Zwischen Samtvorhängen, hippen Tresen und jazzigen Klängen wird geschüttelt, gerührt und gemixt. Ein Streifzug durch Bars, die Runde für Runde mit neuen Konzepten und köstlichen Experimenten begeistern.

Café Mausi

© instagram.com/cafe.mausi

Di - Sa ab 19 Uhr; @cafe.mausi

Das Café Mausi in der Märzstraße 25, 1150 Wien, ist mehr Bar als Café – und das ist gut so. Statt Kaffeekränzchen und Espresso gibt es hier eine wechselnde Cocktailkarte („Spicy Margarita“, 11 Euro) mit Fokus auf Mezcal, Tequila und Sliwowitz, serviert mit einer Prise Kunst, cooler Musik und guten Vibes. Gut zu wissen: keine Reservierungen, nur Walk-ins!

Salon Paradise

© The Hoxton

© Sophie Salfinger

Fr - Sa ab 19 Uhr; thehoxton.com

Im The Hoxton, Vienna, zwischen Leder und Vintage-Postkarten, finden Nachtschwärmer:innen einen intimen Genussort mit neuem Sound und aufgefrischter Cocktailkarte. Mit fetzigem Jazz und experimentellen Beats bringt die Underground-Bar (Rudolf-Sallinger-Platz 1, 1030 Wien) Schwung in ihr Musikprogramm. Dazu gibt es neue Drinks, inspiriert von Naschereien und hedonistischen Glücksgefühlen.

Le Fou

© Andreas Tischler

Mo - Sa ab 16 Uhr; le-fou.at

Eine Liebeserklärung an Paris – so könnte man die neue Bar Le Fou („der Narr“) am besten beschreiben. Auf 130 Quadratmetern entfaltet sich am Bauernmarkt 1 eine opulente Welt aus gemusterten Seidentapeten, goldenen Lounges, Mosaiken und schönstem Barlicht. Hinter der Theke verewigt Mixologist Jakob Trummer französische Persönlichkeiten – von Colette über Bardot bis hin zu Coco – in Signature-Cocktails.

Lido – Bar e Cicchetti

© Eat Butter First/Lido

© Eat Butter First/Lido

Di - Sa ab 16 Uhr; lido-bar.at

Das Lido (Landskrongasse 8, 1010 Wien) bringt venezianische Leichtigkeit nach Wien: mit Klassikern wie Prosecco vom Fass, Negroni, Select Spritz, aber auch Cocktails mit feinem Twist und eigenen Signature Drinks. Begleitet werden die Drinks von Cicchetti wie Tramezzini, Prosciutto und Oliven. Zum krönenden Abschluss gibt es natürlich cremigstes Tiramisu.

Furore

© Furore

Di - Sa ab 16 Uhr; furorebar.com

Zwischen unverputzten Wänden, Edelstahl und Neon serviert die Bar Furore (Neustiftgasse 33, 1070 Wien) in dennoch gemütlicher Atmosphäre Cocktails wie Espresso Martini, Longdrinks und Aperitifs. Klassiker wie Negroni und Sbagliato gibt es auch. Frische Focaccia stillen den kleinen Hunger.