Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper LIVE&STYLE
Live & Style
Startseite Bad Design Trends Garten & Balkon Innovatives Wohnen Küche Schlafen Star Homes Wohnen
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Live&Style
  3. Design Trends
Neuer Private Members Club "The Cover" eröffnet in Wien
© THE COVER

Neuer Hotspot

Neuer Private Members Club "The Cover" eröffnet in Wien

Von
05.11.25, 12:53
Teilen

Wien hat einen neuen kreativen Hotspot für Kreativität, Wellbeing und inspirierende Begegnungen. Ab Anfang November eröffnet im Herzen des 7. Bezirks The Cover Vienna, der neueste Private Members Club der international gefeierten Sircle Collection.

Betritt man The Cover Vienna, taucht man ein in eine Atmosphäre, die gleichermaßen mondän wie persönlich wirkt. Seit Anfang November wird hier gearbeitet, gelacht, geträumt und inspiriert - in einem Setting, das aussieht, als hätte es Pinterest höchstpersönlich kuratiert.

Club mit Charakter 

Der neue Private Members Club befindet sich im Herzen des 7. Bezirks, innerhalb des Max Brown Hotels und ist Teil der Sircle Collection. Zwischen MuseumsQuartier und Neubaugasse entfaltet sich auf über 1.000 Quadratmetern ein Ort, der mehr ist als "nur" ein Club: Er ist Bühne, Rückzugsort und kreativer Playground zugleich. 

Neuer Private Members Club
© THE COVER

Das Interior ist eine meisterhafte Komposition aus Retro-Charme und zeitgenössischem Design. Warme Erdtöne, handverlesene Vintage-Stücke und perfekt gesetztes Licht schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen verführt. Jedes Detail erzählt eine Geschichte: von ikonischen Fotografien der Künstler Bernd & Hilla Becher über Arbeiten von Rosemarie Trockel bis hin zu Stofftexturen, die an Wiens legendäre Kaffeehäuser erinnern. Der Mix aus internationalem Flair und lokaler Identität schafft eine Atmosphäre, die sich vertraut anfühlt und gleichzeitig aufregend neu.

Neuer Private Members Club
© THE COVER

Kreativität, Community & Wellbeing

Drei innovative Säulen bilden das Herzstück des Konzepts:

  1. Wellbeing: Von Yoga-Sessions bis zu Mindfulness-Workshops - hier geht es um Energie, Balance und Achtsamkeit.
  2. Creativity & Work: Co-working Spaces bieten Platz für Ideen, Meetings oder spontane Brainstormings.
  3. Community & Culture: Kuratierte Kunstabende, Panel-Talks, Live-Musik und kulinarische Events bieten ein abwechslungsreiches Programm.

Tagsüber genießen Mitglieder ein leichtes Club Menu, abends serviert das im Haus ansässige Restaurant Seven North ausgewählte Signature-Gerichte. Und dann wäre da noch die Terrasse: Eine Oase über den Dächern des 7. Bezirks, ideal für einen Sundowner-Cocktail und inspirierende Gespräche. 

Neuer Private Members Club
© THE COVER

Globaler Gedanke mit Wiener Seele

Nach dem Erfolg von The Cover Barcelona ist Wien nun die nächste Station auf der internationalen Landkarte der Sircle Collection. London und Amsterdam stehen bereits in den Startlöchern, Athen und Prag sollen folgen.

Mitglieder genießen dabei nicht nur die Vorteile des Wiener Clubs, sondern auch Zugang zu einem exklusiven europäischen Netzwerk aus Hotels, Restaurants und Retreats. Besonders beliebt: die Cover Weekends - kuratierte Getaways, die Networking, Design und internationale Begegnungen miteinander verbinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden