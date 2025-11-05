Neuer Private Members Club "The Cover" eröffnet in Wien

Wien hat einen neuen kreativen Hotspot für Kreativität, Wellbeing und inspirierende Begegnungen. Ab Anfang November eröffnet im Herzen des 7. Bezirks The Cover Vienna, der neueste Private Members Club der international gefeierten Sircle Collection.

Betritt man The Cover Vienna, taucht man ein in eine Atmosphäre, die gleichermaßen mondän wie persönlich wirkt. Seit Anfang November wird hier gearbeitet, gelacht, geträumt und inspiriert - in einem Setting, das aussieht, als hätte es Pinterest höchstpersönlich kuratiert.

Club mit Charakter

Der neue Private Members Club befindet sich im Herzen des 7. Bezirks, innerhalb des Max Brown Hotels und ist Teil der Sircle Collection. Zwischen MuseumsQuartier und Neubaugasse entfaltet sich auf über 1.000 Quadratmetern ein Ort, der mehr ist als "nur" ein Club: Er ist Bühne, Rückzugsort und kreativer Playground zugleich.

© THE COVER

Das Interior ist eine meisterhafte Komposition aus Retro-Charme und zeitgenössischem Design. Warme Erdtöne, handverlesene Vintage-Stücke und perfekt gesetztes Licht schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen verführt. Jedes Detail erzählt eine Geschichte: von ikonischen Fotografien der Künstler Bernd & Hilla Becher über Arbeiten von Rosemarie Trockel bis hin zu Stofftexturen, die an Wiens legendäre Kaffeehäuser erinnern. Der Mix aus internationalem Flair und lokaler Identität schafft eine Atmosphäre, die sich vertraut anfühlt und gleichzeitig aufregend neu.

© THE COVER

Kreativität, Community & Wellbeing

Drei innovative Säulen bilden das Herzstück des Konzepts:

Wellbeing: Von Yoga-Sessions bis zu Mindfulness-Workshops - hier geht es um Energie, Balance und Achtsamkeit. Creativity & Work: Co-working Spaces bieten Platz für Ideen, Meetings oder spontane Brainstormings. Community & Culture: Kuratierte Kunstabende, Panel-Talks, Live-Musik und kulinarische Events bieten ein abwechslungsreiches Programm.

Tagsüber genießen Mitglieder ein leichtes Club Menu, abends serviert das im Haus ansässige Restaurant Seven North ausgewählte Signature-Gerichte. Und dann wäre da noch die Terrasse: Eine Oase über den Dächern des 7. Bezirks, ideal für einen Sundowner-Cocktail und inspirierende Gespräche.

© THE COVER

Globaler Gedanke mit Wiener Seele

Nach dem Erfolg von The Cover Barcelona ist Wien nun die nächste Station auf der internationalen Landkarte der Sircle Collection. London und Amsterdam stehen bereits in den Startlöchern, Athen und Prag sollen folgen.

Mitglieder genießen dabei nicht nur die Vorteile des Wiener Clubs, sondern auch Zugang zu einem exklusiven europäischen Netzwerk aus Hotels, Restaurants und Retreats. Besonders beliebt: die Cover Weekends - kuratierte Getaways, die Networking, Design und internationale Begegnungen miteinander verbinden.