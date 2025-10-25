Architektur mit Geschichte und Zukunft: Verkaufsstart für 57 Eigentumswohnungen in der Argentinierstraße.

Jahrzehntelang wurde in der Wiedener Argentinierstraße Radiogeschichte geschrieben. Das Wiener Funkhaus beherbergte den Sender Ö1, das Jugendradio FM4 und Radio Wien. Dass der ORF Ende 2015 die Entscheidung traf, das Gebäude zum Verkauf auszuschreiben, stieß zwar auf Widerstand, änderte aber nichts an den Plänen des Senders. 2016 wurde die Liegenschaft – bis auf die historischen Studios – an die Vorarlberger Rhomberg Gruppe verkauft.

Wohnen im revitalisierten Funkhaus 1/7

2/7

3/7

4/7

5/7

6/7

7/7 © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau. © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau. © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau. © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau. © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau. © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau. © BWM Architects, Woow Studios Verkaufsstart für 57 neue Eigentumswohnungen in Wieden: 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus selbst und 35 in einem modernen Holz-Hybrid-Neubau.

Neugestaltung

Mit großem Respekt und ebenso großen Ideen machte Rhomberg sich mit der Unterstützung von BWM Architects & Designers daran, das traditionsreiche Funkhaus in eine spannende Zukunft zu führen und die Geschichte dieses ikonischen Ortes weiterzuschreiben. Der Kultur soll weiterhin Raum gegeben werden. Das Gebäudeensemble wird zu einem urbanen Hotspot für kreatives Schaffen, Kultur, Hospitality, Gastronomie und modernes Wohnen, der allen Wiener.innen offensteht. Es soll Kulturräume für Konzerte und Events aller Art geben und den Geist des Hauses erlebbar machen.

Modernes Wohnen

Das Herzstück des revitalisierten Komplexes sind 57 Eigentumswohnungen, von denen sich 22 im teils denkmalgeschützten Funkhaus befinden. Beim Umbau des funktionalen Monumentalbaus aus den 1930er-Jahren zeigte Rhomberg viel Fingerspitzengefühl und erhielt die historische Bausubstanz. Im Inneren sorgen Echtholzböden mit Fußbodenheizung für Komfort, großzügige Freiflächen mit schönem Blick auf den Theresianum-Park schaffen ein hochwertiges Wohngefühl.

35 weitere Wohnungen mit intelligenten Grundrissen sind in einem modernen siebenstöckigen Holz-Hybrid-Neubau entstanden, der die Zukunft des Bauens zeigt und Nachhaltigkeit mit urbaner Eleganz verbindet. So sorgen etwa ein Geothermie-Sondenfeld und Photovoltaikanlagen für effizientes Heizen und Kühlen. Die hervorragende Anbindung an die Fahrradstraße Argentinierstraße und an den öffentlichen Verkehr erhöhen den Reiz, das Auto öfters mal in der Tiefgarage stehen zu lassen.

Verkaufsstart

Der Verkauf der attraktiven Eigentumswohnungen durch Rhomberg in Kooperation mit Elisabeth Rohr Real Estate hat gerade begonnen. Die Liegenschaften sind zwischen 42 und 202 Quadratmeter groß. Zur Ausstattung gehören Echtholzböden, Fußbodenheizung, Walk-in-Duschen, Balkone und Terrassen, Home Gym und Cycle Lounge. Weitere Informationen unter funkhaus.living.