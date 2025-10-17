Cabin in der Eifel: Architektur & Natur

Neugrad erweitert seine Ferienanlage um neun nachhaltige Tiny Houses inmitten der Natur und kombiniert in den neuen Einheiten spiegelverglaste Fassaden mit überraschendem Raumgefühl.

Auf der Suche nach Einfachheit und Natürlichkeit stößt man schnell auf das Neugrad. Auf rund 30.000 Quadratmetern befinden sich 22 Tiny Houses in einer autofreien Anlage, um die herum der Natur Raum gegeben wird, sich zu entfalten. Angrenzend an den Nationalpark Eifel werden Fauna und Flora in einem renaturierten Areal ihren eigenen Gesetzen überlassen. In den weitläufigen Wäldern finden tausende bedrohte Tier- und Pflanzenarten ein Zuhause. Wer Glück hat, sieht Uhu oder Biber, findet Orchideen oder hört einen Hirsch.

© Neugrad Die Ferienanlage am Rand eines Naturschutzgebiets verbindet Design und Natur.

Nachhaltigkeit leben

In dieser malerischen Umgebung ist Nachhaltigkeit nicht nur ein bloßes Schlagwort. Die Cabins der naturnahen Feriendestination zeichnen sich durch ökologische Baustoffe, emissionsarmes Heizungssystem, effiziente Dämmstoffe, natürliche Oberflächen und den Verzicht auf schädliche Farben und Lacke aus. Das schafft den idealen Rückzugsort für Paare, Designliebhaber und Naturliebende ebenso wie Familien oder Gäste, die Arbeit und Auszeit kombinieren möchten. Neben den behaglichen Cabins Cosy, die es als Zwei- und Vier-Personen-Häuser gibt, und den Cabins Stars mit Dachflächenfenstern über dem Bett zum Beobachten des Sternenhimmels, gibt es jetzt auch neue Häuschen für Designliebhaber.

Neuer Style

Die neun Tiny Houses Cabin Style bieten auf jeweils 23 Quadratmetern zwei Personen überraschend viel Platz.

Dank der spiegelverglasten Fassaden entsteht ein Gefühl der grenzenlosen Weite. Das Interieur ist puristisch und funktional, hat dank ikonischer Designstücke wie der Freistil-Serie von Rolf Benz eine urbane Ästhetik und steckt voller intelligenter Details. So verfügt die voll ausgestattete Küche der Cabin Style über einen ausfahrbaren Bistrotisch – einfach gedacht und Platz gespart. Die kompakten Häuser sind mit Features wie einem Elektrokamin und einer kleinen Bibliothek eingerichtet.