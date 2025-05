Rom für Architektur-Fans: Drei stylishe Hotels

© Bvlgari Hotels Ein Haus mit Geschichte: Das Fünf-Sterne-Hotel ist im ehemaligen Gebäude der INPS, der italienischen Sozialversicherung, beheimatet, das in den 1930er-Jahren von Vittorio Ballio Morpugo entworfen wurde. Den streng geometrischen Formen des Gebäudes wurden reiche Strukturen und Materialien gegenübergestellt. Handgefertigte Textilien mit den Motiven der Bvlgari-Designs, aufwendige Marmormosaike und edles Muranoglas bringen italienische Handwerkskunst unter ein opulentes Dach und schaffen eine glamouröse Atmosphäre. Spektakulär ist auch die Dachterrasse, die sich als romantischer Aussichtsplatz mit üppigen Pflanzen entpuppt. bulgarihotels.com

© TOMMY-PICONE Römische Hotellegende: Das Luxushotel gehört zu Roms berühmtesten Adressen. Es befindet sich in absoluter Traumlage – direkt an der Spanischen Treppe und nur wenige Gehminuten von der beliebten Einkaufsmeile Via Condotti entfernt. Der Stil des Traditionshauses erinnert mit vielen Details wie antikem Mobiliar und kunstvollen Tapeten an den Glanz vergangener Zeiten, wirkt aber dank vorsichtiger Renovierungsarbeiten nicht verstaubt. Einen Besuch im Restaurant Imàgo, das sich im sechsten Stock des Hotels befindet, sollte man auf keinen Fall auslassen. Hier genießt man eine mit Michelin-Stern ausgezeichnete Küche bei wunderschönem Panoramablick. hotelhasslerroma.com

© Janos Grapow Im Paradies: Klassische Architektur und modernes Design machen das elegante Hotel in zentraler Lage zu einem wahren Juwel, das der französische Schriftsteller Jean Cocteau einst als „Paradies auf Erden“ genannt hat. Das findet man nicht nur in den mit viel Hingabe dekorierten Zimmern und Suiten des Hotels oder dem Restaurant Le Jardin, das mit verführerischer Wandmalerei das Grün nach drinnen bringt, sondern vor allem im geheimen Garten, der sich mitten in Rom versteckt. Das charmante Fünf-Sterne-Haus verbirgt eine grüne Oase mit Pinien- und Orangenbäumen, duftenden Rosensträuchern und einem kleinen Wasserfall. roccofortehotels.com

