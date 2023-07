× In diesen Designer-Hotels trifft Luxus auf Mode

Sommer, Sonne, Sonnenschein, aber mit Stil! Die traumhaften Hotels der Modemacher.

Wenn die Stars aus dem RTL-Dschungelcamp geworfen werden, landen sie ziemlich sanft – im „Versace-Hotel“, wie sie so gerne sagen. Gemeint ist damit der Palazzo Versace an der australischen Gold Coast. Das Fünf-Sterne-Haus ist das weltweit erste Hotel einer Modemarke und vereint Design und Luxus auf höchstem Niveau. Die Einrichtung ist opulent und glamourös, mit viel Gold und reich verziert. Auch sonst fehlt es an nichts: Eine große Auswahl an Spa-Behandlungen, Seafood-Buffet und Schokobrunnen, erstklassiger Service und Himmelbetten rund um den 65 Meter langen Pool erfüllen alle Wünsche, die ein Gast haben kann.

Bescheidenheit ist auch im Armani Hotel in Dubai nicht gefragt, wenngleich hier ein etwas moderner Stil gepflegt wird. Angesiedelt in dem gigantischen Wolkenkratzer Burj Khalifa steht das Hotel für Luxus auf allerhöchstem Niveau. Klare Formen und zeitlose Eleganz repräsentieren die italienische High-Fashion-Marke in dem Fünf-Sterne-Hotel mit Spa und sieben Gourmetrestaurants.

Posthum wurde zu Ehren des legendären Modezaren erst im Juni das „The Karl Lagerfeld“ in Macau eröffnet. Extravaganz wird in dem Luxushotel groß geschrieben. Edle Materialien wie Porzellan, kräftige Farben und starke Muster, dazu chinesische Elemente machen den Aufenthalt zu einem Erlebnis.

Das französische Modehaus Dior kann zwar kein eigenes Hotel vorweisen, lässt seit Kurzem aber das Spa des legendären Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes in neuem Glanz erstrahlen. Dior hat dem Spa des weltberühmten Hotels an der französischen Riviera einen neuen Anstrich verpasst. Sowohl das Farbschema als auch die Beauty-Treatments sind auf die Umgebung abgestimmt.