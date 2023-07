× ''Kindercore'': Das verbirgt sich hinter dem Interior-Trend

Barbie-Fans aufgepasst! Barbies Malibu-Haus gibt es nun zu mieten "I'm a Barbie girl, in a Barbie world. Life in plastic, its fantastic!" Unter diesem Motto können Barbie-Fans nun über Airbnb Barbies Malibu-Traumhaus mieten. Diesen Sommer ist Ken an der Reihe, sich als Gastgeber zu versuchen.