Mehr Polizei und Poller: Weihnachtsmärkte setzen auf Sicherheit

Weihnachtsstimmung ja – aber mit Sicherheitskonzept: Oberösterreich bereitet sich vor.

Linz. Mit dem Start der Adventmärkte steht für Oberösterreichs Städte nicht nur festliche Stimmung, sondern auch Sicherheit im Mittelpunkt. In Wels, wo am Freitag die Weihnachtswelt eröffnet wird, dienen heuer die Stände selbst als Schutzbarriere. „Die Hütten sind so angeordnet, dass sie ein zufahrendes Fahrzeug stoppen würden. Eine absolute Sicherheit kann es aber nie geben“, erklärt Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ).

Auch die Polizei verstärkt ihre Präsenz. Laut Sprecherin Fulya Öncel wird es wie jedes Jahr verstärkte Streifen, sichtbare Poller und technische Sperren geben, die mit Veranstaltern abgestimmt werden. Konkrete Bedrohungen gebe es zwar nicht, aber Prävention bleibe oberstes Ziel.

In Linz setzt man auf ein bewährtes Konzept mit festen Pollern und verdeckten Kontrollen. Neben Terrorabwehr liegt der Fokus laut Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) besonders auf Taschendieben und möglichen K.O.-Tropfen-Vorfällen – damit die Besucher die Adventzeit unbeschwert genießen können.