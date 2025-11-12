Alles zu oe24VIP
  Hochwasserwarnung 2.0: Glasfaserkabel als Lebensretter
In Lafnitz

Hochwasserwarnung 2.0: Glasfaserkabel als Lebensretter

12.11.25, 09:22 | Aktualisiert: 12.11.25, 12:43
In Lafnitz warnt nun Hightech vor Hochwasser – Glasfaserkabel werden zu Lebensrettern. 

Stmk. Nach den schweren Hochwasserschäden im Juni 2024 setzt die Gemeinde Lafnitz im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf modernste Technologie: Erstmals in Österreich werden Glasfaserkabel zur Hochwasserwarnung eingesetzt. Gemeinsam mit der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) und der TU Graz wurde ein Pilotprojekt gestartet. „Das gleiche Kabel, das wir für Internet nutzen, kann auch Messdaten übertragen“, erklärt öGIG-Experte Bernd Stockinger. Rund um einen Betonwürfel an der Lafnitz misst das Kabel Dehnung, Temperatur und Vibration – so lässt sich der Wasserstand frühzeitig erkennen.

TU-Forscherin Lisa Strasser hätte man die Bevölkerung bei der Flut im Vorjahr bis zu eine Stunde früher warnen können. Das Projekt war erfolgreich, doch für den flächendeckenden Ausbau fehlt noch die Finanzierung durch das Land. Bürgermeister Andreas Hofer hofft auf Unterstützung: „Jede Minute Vorsprung kann Leben und Werte retten.“

