Olympia-Fokus! Katharina Truppe hat klare Ziele im Notizbuch

Skirennläuferin Katharina Truppe hat nach ihrem ersten Weltcupsieg klare Ziele: Die Kärntnerin will sich für Olympia 2026 qualifizieren und startet am Samstag beim Slalom in Levi.

Katharina Truppe geht mit neuem Selbstbewusstsein in die Saison. Nach ihrem ersten Weltcupsieg in Åre hat die Kärntnerin klare Ziele für 2025/26: "Teilnahme an den Olympischen Spielen" steht in ihrem Notizbuch. Die 29-Jährige will trotz des Karriere-Höhepunkts realistisch bleiben.

Notizbuch als Motivationshilfe

"Das habe ich nicht mehr gewusst", gestand die manchmal vergessliche Skirennläuferin. "Dass da tatsächlich ein erster Weltcupsieg draufgestanden ist, das war richtig schön." Der Fund nach der Saison bestätigte ihre Zielstrebigkeit: "Ich wollte es ansichtlich echt schaffen."

Lockerer durch ersten Erfolg

Der Sieg in Åre verhalf Truppe zu mehr Gelassenheit. "Ich habe mir gedacht, ich weiß, ich habe gewonnen, ich kann es." Selbst schwierige Trainings seien jetzt leichter zu bewältigen, weil sie auf den Erfolg zurückblicken kann.

Gewichtsmanagement als Herausforderung

Ein besonderes Augenmerk legt Truppe auf ihre Kondition: "Es sind meistens so um die vier Kilogramm. Die muss ich dann im Sommer wieder zunehmen." Ihr Ziel sei es, "die Kilos mehr zu halten. Denn ein bisschen Reserve wäre gut."

Olympia als Saisonhighlight

Die Teilnahme am Olympiaslalom in Cortina d'Ampezzo am 18. Februar 2026 ist ihr oberstes Saisonziel. "Das ist nicht immer selbstverständlich, bei Olympia dabei zu sein", weiß die bescheidene Kärntnerin.