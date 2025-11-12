Wachauer Advent geht schwimmen

Die diesjährige Adventzeit entlang der Donau steht ganz im Zeichen einer besonderen Premiere: Erstmals lädt der Wachauer Advent in Dürnstein zu stimmungsvollen Erlebnissen zwischen Stift und Donauufer ein.

Neben Kunsthandwerk, regionalen Spezialitäten und festlicher Musik erwartet Besucher der erste schwimmende Adventmarkt Niederösterreichs auf einem festlich geschmückten Schiff. "Mit dem neuen Wachauer Advent in Dürnstein setzen wir ein besonderes Zeichen für gelebte Tradition und kreative Ideen im Tourismus. Gerade die Verbindung von historischem Flair, regionaler Handwerkskunst und dem ersten schwimmenden Adventmarkt Österreichs zeigt, wie vielfältig und einzigartig Niederösterreichs Adventkultur ist. So wird die Donau einmal mehr zur Bühne für stimmungsvolle Erlebnisse, die Gäste aus nah und fern begeistern. Niederösterreich und die Wachau freuen sich auf viele Gäste im Advent“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zum Start des neuen Advent-Highlights in der Wachau.

Ein schwimmender Adventmarkt

Der Wachauer Advent erstreckt sich dieses Jahr erstmals zwischen dem historischen Stift Dürnstein und der Anlegestelle am Donauufer. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiger Adventmarkt, der Tradition und Besonderheit mit regionalen Köstlichkeiten vereint. Ein besonderes Highlight ist der „schwimmende Adventmarkt“: ein festlich dekoriertes Schiff wird an der Anlegestelle der Donauschiffsstationen GmbH in Dürnstein vor Ort liegen, an Board finden sich Kunsthandwerk und edle Geschenkideen. Termine sind am 21.-23.und 28.-30. November sowie 5.-8. und 12.-14. Dezember.