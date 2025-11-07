Alles zu oe24VIP
Nächster Kult-Adventmarkt in Wien muss schließen

07.11.25, 10:39 | Aktualisiert: 07.11.25, 12:06
Erst kürzlich schockierte die Wienerinnen und Wiener das baldige Ende von "Weihnachten im Schloss", nun gibt es die nächste Hiobsbotschaft: Der Christkindlmarkt im Gartenpalais Liechtenstein findet ab sofort nicht mehr statt.

Der Weihnachtsmarkt im Gartenpalais Liechtenstein war unter den Besucherinnen und Besuchern überaus beliebt, dennoch schrumpfte er in den letzten Jahren immer weiter. Nun ist gänzlich Schluss.

Der Grund ist, wie so oft, das Geld. Der Betreiber HGC Event GmbH will die hohen Kosten für die jährliche Instandhaltung und Aufbereitung nicht mehr auf sich nehmen. Gegenüber MeinBezirk spricht die Firma von jährlichen Investitionen im Bereich von einer Million Euro.

Wechsel auf einen neuen Standort?

Das Palais habe den Markt immer weiter nach hinten gedrängt, die Standbetreiber sind dadurch abgesprungen und nun wurde der Schlussstrich gezogen.

Eine Rückkehr in der Zukunft an denselben Standort gilt als eher ausgeschlossen. Die Stände und die Ausstattung sind aber noch vorhanden, ein Wechsel auf einen anderen Standort wird vom Betreiber nicht ausgeschlossen.

