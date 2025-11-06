Wien startet in die Eislaufsaison: Die coolsten Hotspots für Schlittschuh-Fans

Der Winter steht vor der Tür und mit ihm beginnt auch in Wien wieder die lang ersehnte Eislaufsaison. Ob auf klassischen Freiluftplätzen, in modernen Hallen oder vor prachtvoller Kulisse – quer durch die Stadt laden zahlreiche Standorte zum Eislaufen ein.

Wenn die Temperaturen fallen, heißt es wieder: Kufen schleifen und los geht's! In Wien endlich wieder die Eislaufsaison! Eislaufen auf der ältesten Freiluft-Eisbahn am Dach beim Engelmann in Hernals ist bereits ab Freitag um 9 Uhr möglich. Kursanmeldungen sind wochentags von 10-17h telefonisch möglich. Am Samstag wird im Wiener Eislaufverein (WEV) in die Wintersaison gestartet. "Ob unter freiem Himmel dahingleiten, die ersten Pirouetten drehen oder spannende Eishockey-Duelle erleben – wir können es kaum erwarten, mit euch in eine neue Wintersaison zu starten", freut man sich beim WEV. Zum Auftakt wartet ein echtes Highlight: Das erste Heimspiel der Kampfmannschaft gegen HDK Maribor. Und das Beste: Am Tag des Saisonstarts ist der Eintritt frei!

Auf der Freifläche am Eisring Süd wird man je nach Wetterlage voraussichtlich ab 15. November seine Runden drehen können. Die Stadthalle bietet nicht nur den idealen Raum für Konzerte und Events sondern ist auch für Sportler und Hobbysportler ideal. Direkt neben dem Stadthallenbad finden Fans des Wintersports die Eisstadthalle. Eislaufen ist dort das ganze Jahr über möglich. Auch auf der anderen Seite der Donau gibt es Möglichkeiten zum Eislaufen. Die Saison in der Steffl Arena in der Donaustadt läuft von 8. November bis 1. März 2026

Wiener Eistraum ab 22. Jänner

Auf der einen Seite das schöne Burgtheater, auf der anderen Seite das imposante Rathaus: Beim Eistraum am Christkindlmarkt geht es am 14. November richtig los. Ab dem 6. Jänner wird dann alles für den Wiener Eistraum umgebaut. Der Rathausplatz rathausplatz verwandelt sich von 22. Jänner bis 8. März 2026 in ein glitzerndes Paradies aus Eis und Licht. Neben einem unvergleichlichen Ambiente erwartet die Besucher eine einzigartige Eislandschaft, die über vier große Flächen und romantische Pfade im Park bis in den ersten Stock führt: Seit vergangenem Jahr ist der innovative Sky Rink dank einer neuen Aussichtsplattform noch spektakulärer. Damit wird das Winterparadies zu einer weltweit einzigartigen Attraktion – mehr Eislaufvergnügen geht nicht!