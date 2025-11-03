Alles zu oe24VIP
weihnachtsmarkt
© Getty Images (Symbolbild)

Hoher Schuldenberg

Konkurs: Beliebter Christkindlmarkt steht vor dem Aus

03.11.25, 21:23
Der Kulturverein Simmering ist insolvent. Der Verein hat einen riesigen Schuldenberg. Mit Jahresende werden sie aus dem Schloss Neugebäude rausgeworfen.

Seit den 1980er Jahren organisiert der Kulturverein Simmering unzählige beliebte Veranstaltungen. Doch nun droht im 11. Wiener Bezirk dieser wichtigen Institution das Aus.

Am Montag wurde am Handelsgericht ein Konkursverfahren über das Vermögen des Kulturvereins eröffnet. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt an, dass der Verein wegen erheblicher finanzieller Altlasten und des Ausbleibens von Subventionen in diese Situation abgerutscht sei.

Hohe Schulden

Die Schuldnerin hat noch über rund 80.000 Euro an Aktiva, so vorliegende Unterlagen. Gegenüber stehen rund 330.000 Euro an Forderungen.

Christkindlmarkt Simmering
© Schloss Neugebäude

Für dieses Jahr erwartet der Kulturverein Simmering weitere Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Schloss Neugebäudes, vor allem über die Standgebühren des dortigen Christkindlmarkts.

Ab Ende November findet das traditionelle "Weihnachten im Schloss" statt. Der Weihnachtsmarkt besitzt einige Specials, wie einen Kunstmarkt, Mittelaltermarkt und ein Hundeadvent.

Vertrag läuft aus

Doch mit Ende 2025 läuft der aktuelle Mietvertrag des Schlosses Simmering zwischen dem Verein und der Stadt Wien aus. Durch die Insolvenz kann kein neuer Vertrag abgeschlossen werden. Somit verliert der Verein mit einem Schlag eine wichtige Grundlage für seine Einnahmen.

 

Der AKV erklärt: "Ob eine Fortführung sowie Sanierung des Unternehmens möglich ist, bleibt jedoch abzuwarten. Sofern kein Investor gefunden werden kann, wird das Unternehmen zu schließen und zu liquidieren sein".

