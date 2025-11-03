Im Hotel Sacher in Wien freut man sich über eine besondere Auszeichnung: Das über mehr als 150 Zimmer verfügende Fünf-Sterne-Haus bei der Oper wurde in die Liste der "World's Best 50 Hotels 2025" aufgenommen.

Das traditionsreiche Wiener Hotel Sacher ab sofort zur internationalen Luxuselite. In der soeben veröffentlichten Rangliste "The World's 50 Best Hotels 2025" belegt das Fünf-Sterne-Haus mit Blick auf die Staatsoper den 49. Platz. Es ist das einzige Hotel aus dem deutschsprachigen Raum, das es in diese exklusive Auswahl geschafft hat.

Eva Gürtler, Andreas Keese und Matthias Winkler vor dem Sacher. © Hotel Sacher

Höchste Exzellenz und Tradition

Seit seiner Gründung im Jahr 1832 steht das Sacher für österreichische Gastlichkeit, kultivierten Luxus und die berühmte Original Sacher-Torte. Das Hotel mit seinen 152 Zimmern und Suiten hat über Jahrzehnte hinweg Generationen von Gästen aus aller Welt verzaubert. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den "Leading Hotels of the World" an.

Nun reiht sich das Familienunternehmen in die Liga der globalen Spitzenhotellerie ein, neben Palästen in Asien und Boutique-Schätzen rund um den Globus. Die Platzierung basiert auf den Stimmen von 800 anonymen Branchenexpertinnen und -experten, darunter Hoteliers, Reisejournalistinnen, Hochschuldozenten und erfahrene Luxusreisende.

Verleihung in London

"Wir sind unglaublich stolz, dass das Hotel Sacher Wien erstmals zu den The World's 50 Best Hotels zählt", so Hoteldirektor Andreas Keese. Er betonte, wie sehr diese Ehre dem gesamten Team gebühre, das mit Leidenschaft, Kreativität und echter Gastfreundschaft täglich unvergessliche Erlebnisse schaffe. Sein Dank galt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Sacher mit Herzblut prägen, sowie den Gästen aus aller Welt, deren Vertrauen und Wertschätzung diesen Erfolg erst möglich gemacht hätten.

Bekanntgegeben wurde das Ranking am 30. Oktober 2025 bei einem glanzvollen Live-Countdown im Old Billingsgate in London. Unter Applaus der internationalen Reise- und Luxus-Community wurde das Sacher als leuchtendes Beispiel für Exzellenz, Tradition und Innovationskraft gefeiert. Damit bestätigt sich einmal mehr, was Wien schon lange weiß: Das Sacher ist nicht nur ein Hotel, sondern ein Gefühl. Ein Ort, an dem Geschichte lebt und Zukunft täglich neu inszeniert wird.