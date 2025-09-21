Hollywood-Star John Malkovich war zu Gast bei "Frühstück bei mir".

John Malkovich verschlägt es immer wieder nach Wien, sei es für Projekte oder privat. Nun war der Hollywood-Star ("Gefährliche Liebschaften", "RED") zu Gast bei Claudia Stöckls Morgentalk "Frühstück bei mir".

Mehr zum Thema

Viele Themen besprochen

In dem Format sprach der sympathische Filmstar und Produzent über seine Arbeit, Gewohnheiten und was Erfolg für ihn bedeutet. Oder besser gesagt er sprach nicht, sondern seine deutsche Synchronstimme und just das erregte unter den Fans der Sendung ein bisschen Missmut.

Unangenehm, nicht authentisch

Manche empfanden die Übersetzung, wie unter einem Facebook-Posting zu lesen ist, als "unangenehm und absolut nicht authentisch". Andere hätten einen Wunsch gehabt: "Hätte ihn gerne reden gehört. Warum muss man drüber reden?" Wieder in einem anderen Kommentar wird gemutmaßt: "Ist das eine KI-Übersetzungsstimme? Ich finds furchtbar unangenehm. Mir wäre lieber, man könnte ihn direkt hören und notfalls hinten nach zu übersetzen. Viele Menschen verstehen doch inzwischen Englisch recht gut."

Das macht Stöckl

Claudia Stöckl reagierte allerdings prompt und versprach: Die Originalversion werde sich schon bald auf der Homepage ihrer Sendung finden. Alles in allem waren die Fans des Formats nämlich sehr begeistert von der Gästeauswahl dieses Mal.