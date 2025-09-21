Emotionaler Abschied von Wetter-Lady Christa Kummer: "Bin gesessen und habe geheult"

Wetter-Expertin Christa Kummer hat sich nun vom ORF verabschiedet.

Es ist das Ende einer Ära und ihre Fans finden es sehr traurig: Christa Kummer (61) hat ihre letzte Wetter-Sendung moderiert.

Für die 61-Jährige startet nun, nach mehr als 30 Jahren, ein neuer Lebensabschnitt. Der Abgang lief nicht reibungslos, wie Kummer in mehreren Interviews andeutete: "Es ist enttäuschend, dass Menschen, die agil sind und gerne noch arbeiten möchten, in unserem Land bereits ab 50 oder 55 Jahren kaum noch Chancen am Arbeitsmarkt haben." Es sei kein gutes Signal, denn während "die Politik das Pensionsantrittsalter erhöht, schickt man die Menschen in der Realität zum AMS", so Kummer.

Abschied, sehr emotional

Vergangenen Freitag haben die Zusehenden die letzte Wetter-Sendung mit Kummer genossen, der Abschied war hochemotional, wie Kommentare auf Instagram zeigen:

Ihre Abschiedsworte am Freitag haben mich sehr berührt ! Toll gemacht.

! Toll gemacht. lebende Legende u Miss Sympatic o tritt ab

o tritt ab Ja liebevoll du das Wetter angesagt hast. Für meinen Vater warst du immer die Christl, ja die Christl sagt heute das Wetter an sagte er immer. Leider ist er schon vor vielen Jahren verstorben.

du das Wetter angesagt hast. Für meinen Vater warst du immer die Christl, ja die Christl sagt heute das Wetter an sagte er immer. Leider ist er schon vor vielen Jahren verstorben. Ich bin gesessen und hab geheult, bei Ihrer letzten Präsentation. Sie werden mir unendlich fehlen. Aufrichtiges DANKE für die vielen Jahre und alles nur erdenklich Gute für Ihre zukünftigen Vorhaben

Schöner Clip

Auch Kollege Sigi Fink ehrt Kummer mit lieben Worten: Du wirst in unserer Redaktion fehlen! Das haben nicht viele, aber du hast das Herz am rechten Fleck und “bist a groder Michl”, wia man in Österreich sagt…

Neue Wege für Kummer

Was genau Christa Kummer anpacken wird in der Zukunft ist noch unklar, aber bald schon will sie ihren Fans mehr dazu sagen.