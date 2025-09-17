Hotel Sacher holt den Service-Oscar der Hotellerie

Der Concierge Circle Luxembourg hat das familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Wien als erstes Hotel Österreichs mit dem Best Concierge Desk Award 2025 ausgezeichnet.

Im ehrwürdigen Hotel Sacher Wien ist der Concierge-Schalter weit mehr als nur ein Ort für Empfehlungen und Reservierungen. Hier beginnt für jeden Gast ein Erlebnis, das Maßstäbe setzt und lange in Erinnerung bleibt. Nun wurde diese Kunst der Gastfreundschaft offiziell gewürdigt, denn das traditionsreiche Haus hat als erstes Hotel des Landes überhaupt den "Best Concierge Desk Award 2025" erhalten.

Die Auszeichnung stammt von der unabhängigen Non-Profit-Organisation Concierge Circle Luxembourg, die weltweit nur ein einziges Luxushotel pro Jahr ehrt. In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Sacher und damit auf ein Team, das Service nicht nur bietet, sondern zelebriert. Jahr für Jahr bearbeitet die Mannschaft tausende Buchungen, erfüllt Sonderwünsche mit Feingefühl und begegnet Gästen aus aller Welt mit persönlicher Herzlichkeit. Vom Wagenmeister über die Rezeption bis zur Spa-Mitarbeiterin tragen alle ihren Teil dazu bei, dass jeder Aufenthalt im Sacher zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Hoteldirektor Andreas Keese, Präsident der Vereinigung Concierge Circle Luxemburg Tom Meyer und Sacher Co-Eigentümer Georg Gürtler sowie dem Concierge- und Guest-Experience-Team im Hintergrund. © Hotel Sacher

"Diese einzigartige Auszeichnung ist eine große Anerkennung für das tägliche Engagement unseres Teams. Wahre Magie entsteht, wenn alle Hand in Hand zusammenarbeiten, denn jeder Beitrag ist wichtig", betont Hoteldirektor Andreas Keese stolz. "Servicequalität, Verlässlichkeit und Erwartungen übertreffen – das macht den Unterschied."

Dieser Preis steht nicht nur für luxuriöse Standards, sondern vor allem für gelebte Gastfreundschaft. Im Hotel Sacher Wien verwandelt sich der Alltag in ein Bühnenstück, in dem jede Szene mit Hingabe und Stil inszeniert wird. Genau das macht dieses Haus zu einer Legende der internationalen Hotellerie.