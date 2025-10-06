Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Elisabeth Gürtler
© David Johansson

Eleganz

Elisabeth Gürtler wird „Austrian Style Icon“ 2025 - Gala in der Hofburg

06.10.25, 12:32
Teilen

Die heimische Unternehmerin wird am 15. Oktober in der Wiener Hofburg ausgezeichnet. Sie ist wahrlich eine Stil-Ikone.

Eine der prägendsten Persönlichkeiten der heimischen Stil- und Kulturszene wird ausgezeichnet: Am 15. Oktober 2025 erhält Elisabeth Gürtler im Rahmen der Vienna Awards in der Wiener Hofburg den Titel „Austrian Style Icon“.

Mehr lesen: 

Die Unternehmerin hat als langjährige Geschäftsführerin der Sacher Hotels und der gesamten Sacher Gruppe nicht nur die österreichische Luxushotellerie maßgeblich geprägt, sondern das Haus Sacher weltweit zu einem Symbol für Eleganz, Kultur und Gastfreundschaft gemacht. Ihr Gespür für Stil, Tradition und Innovation setzte Maßstäbe, die weit über die Grenzen Österreichs hinaus Wirkung zeigen.

 


 

Fortsetzung im Alpin Resort Sacher

Heute setzt sich diese Haltung besonders im Alpin Resort Sacher fort. Das Hotel, das in den vergangenen Jahren mehrfach als eines der führenden und elegantesten alpinen Resorts ausgezeichnet wurde, verkörpert den Qualitäts- und Stilanspruch, den Gürtler in Jahrzehnten aufgebaut hat. Über die Auszeichnung zeigt sich die Unternehmerin erfreut: „Ich fühle mich sehr geehrt, denn individueller Stil ist Ausdruck von Persönlichkeit und kultureller Zugehörigkeit. Es ist eine große Ehre, wenn dieser persönliche Stil allgemeine Anerkennung findet!“.

 

Die feierliche Verleihung der Vienna Awards 2025 findet am 15. Oktober in der Wiener Hofburg statt und würdigt einmal mehr Gürtlers herausragenden Einfluss auf Stil, Kultur und Gastlichkeit in Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden