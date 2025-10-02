Gault & Millau kürt die besten Hotels Österreichs 2026

Der Gourmet- und Reiseführer Gault&Millau hat den Hotel Guide 2026 für Österreich veröffentlicht und die besten Häuser des Landes ausgezeichnet.

Geht es um die besten Adressen des Landes ist Gault&Millau der eindeutige Wegweiser. Auch in diesem Jahr zeichnet der Hotelguide wieder die besten Hotels Österreichs und ihre außergewöhnlichen Leistungen aus. Die Ehrung der Sieger fand im festlichen Ambiente des Palais Coburg in Wien statt.

Die besten Hotels Österreichs 2026

1. Hotel des Jahres: Post am See

Das mutige Generationsprojekt der Familie Gröller wurde zum Hotel des Jahres gekürt. Das 700 Jahre alte Haus erstrahlt nach umfassender Renovierung in neuem Glanz. Absolutes Highlight: das Rooftop BergSPA mit 350 m² Wellnessbereich und Infinitypool mit Traumblick. „Es ist ein 700 Jahre altes Haus, das wir auf den letzten Stand gebracht haben", erklärt Wolfgang Gröller stolz – ein gelungenes Gesamtkunstwerk zwischen Tradition und Moderne.

2. Neueröffnung des Jahres: stieg’nhaus

Für frischen Wind in der Hotelszene sorgt das „stieg'nhaus". Mit innovativem Konzept und stilsicherem Design setzt das Haus neue Maßstäbe für zeitgemäße Gastlichkeit.

3. Gourmethotel des Jahres: Sonnenhof Tannheimer Tal

Der „Sonnenhof Tannheimer Tal" trägt den Titel Gourmethotel des Jahres völlig zu Recht. Hier wird Kulinarik zur Kunstform erhoben – mit regionalen Produkten, kreativen Interpretationen und einem Service, der keine Wünsche offenlässt.

4. Ambiente Award: Boutiquehotel Rattenberg

Mit dem Ambiente Award zeichnet Gault&Millau ein Haus aus, das Atmosphäre perfekt inszeniert: Das „Boutiquehotel Rattenberg" verzaubert mit einzigartigem Flair und durchdachtem Design. Hier spürt man die Rückbesinnung auf das, was Regionen einzigartig macht in jedem Winkel.

5. Familienhotel des Jahres: Dachsteinkönig

Der „Dachsteinkönig" wurde nicht umsonst zum Familienhotel des Jahres gekürt. Hier erleben Groß und Klein unvergessliche Momente – mit durchdachten Aktivitäten, kindgerechter Infrastruktur und gleichzeitig genügend Entspannungsmöglichkeiten für die Eltern.

6. Longevity- und Wellnesshotel des Jahres: Hotel Höflehner

Das Thema „Longevity" hält Einzug in immer mehr Häuser. Vorreiter ist das „Hotel Höflehner", ausgezeichnet als Longevity- und Wellnesshotel des Jahres. Hier wird Wellness als umfassendes Konzept verstanden, das Erholung, Bewegung, Ernährung und mentale Balance verbindet.

7. Grünes Hotel des Jahres: Biohotel Holzleiten

Das „Biohotel Holzleiten" beweist als Grünes Hotel des Jahres, dass Nachhaltigkeit und Luxus perfekt harmonieren. Hier denkt man konsequent in die Zukunft – mit ressourcenschonenden Konzepten, regionaler Wertschöpfung und einem authentischen Naturerlebnis. Ein Vorzeigebetrieb, der beweist, dass verantwortungsvoller Tourismus nicht nur möglich, sondern auch wunderschön sein kann.