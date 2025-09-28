Die besten Wellness-Adressen rund um Wien

Wandern oder Biken in der Nähe von Wien und danach in einer Therme oder in einem schönen Wellnesshotel entspannen – für viele die beste Option für eine erholsame Auszeit. Wir kennen traumhafte Refugien, in denen Sie schnell Energie tanken können...

Ihnen steht der Sinn nach einer erholsamen Wellness-Auszeit vor den Toren der Bundeshauptstadt Wien? Dann hätten wir ein paar Ideen für Sie: Das Resort Schlosspark Mauerbach inmitten des Wienerwaldes beispielsweise. Traumhafte Tage für Wellness und Wohlbefinden verspricht auch der Althof Retz im Weinviertel, am Fuße eines Weinberges. Und eine Luxus-Auszeit genießt man in der St. Martins Therme & Lodge im Burgenland mit hauseigenem Badesee.

Schlosspark Mauerbach

Von Wien aus öffentlich oder in wenigen Autominuten erreichbar, erwartet die Gäste ein herrliches Refugium mitten im Wienerwald, das Natur, Ruhe und Entspannung mit besonderer Privatsphäre vereint. Man relaxt im Park-Spa auf 1.700 m², in der großen Indoor-Outdoor Poollandschaft mitten im 5 Hektar großen Schlosspark. Die Saunawelt lässt kaum Wünsche offen: geführte Saunaaufgüsse, eine überdimensionale 90 °C heiße finnische Sauna mit Salzsteinwand, die Zirben- und Eichensauna mit Blick in den Wienerwald, eine 60-Grad-Biosauna mit ätherischen Ölen, ein kreislaufschonendes Dampfbad mit Lichttherapie und eine Eislounge für die Abkühlung nach dem Saunagang bieten Entspannung pur. Eine Infrarotlounge und eine Erlebnisdusche ergänzen das Refugium im besonderen architektonischen Ambiente. Weil Ruhe für eine nachhaltige Erholung von großer Bedeutung ist, wurden verschiedene außergewöhnlich gestaltete Ruheräume als Rückzugsorte geschaffen. Die natürlichen Ressourcen der Umgebung sind auch Basis für das eigens entwickelte Wellnessprogramm. Die „Kraft des Waldes“ stärkt die Widerstandskräfte, die „Ruhe des Waldes“ beruhigt und entspannt besonders nachhaltig. Der Wienerwald ist das größte Laubwaldgebiet Europas und birgt gerade im Herbst ungeahnte Naturerlebnisse. Wander- und Spazierwege, Radrouten und Nordic Walking Strecken führen direkt beim Schlosspark Mauerbach vorbei. Für innere Balance und Entspannung sorgt das Schlosspark Aktivprogramm.

Relax Resort Kothmühle

Im Mostviertel ist man in der Wohlfühl-Oase Relax Resort Kothmühle bestens aufgehoben. Die Relaxlandschaft sorgt hier für Höchstgefühle. Hier lockt ein Relaxgarten mit 20.000 m² und herrlichen Rast- & Ruheplätzen. Ein idyllischer Naturbadeteich – 30 m lang und 3 m tief – lockt zum Eintauchen. Angebot Glücksmomente: 3-5 Übernachtungen ab 633 Euro pro Person.

Naturhotel Molzbachhof

Am Ortsrand von Kirchberg am Wechsel verzaubert dieses 4*-Wellnesshotel in Grünlage – ein echter Geheimtipp. Überzeugend ist hier vor allem der Zubau, ein Holzhotel, das gänzlich auf schädliche Chemie verzichtet und somit für die Gäste besonders wohltuend ist. Relaxt werden kann zudem in jeder Jahreszeit im Infinity Pool. Und sowohl die Massagen als auch die Küche beeindrucken.

St. Martins Therme & Lodge

An einem der schönsten Plätze Österreichs, direkt am Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, inmitten einer UNESCO-Welterbe-Region, liegt die St. Martins Therme & Lodge. Ein perfekter Ausgangspunkt jedenfalls, um die Natur des Burgenlands zu erleben. Das Resort punktet mit einzigartiger Lage, 8 Hektar großem, hauseigenem Badesee, 2.000 m² Wasserfläche mit 4 Innen- und 7 Außenbecken. Einmalig in der St. Martins Therme & Lodge: Die Seewinkel-Safaris, die den jeweiligen Jahreszeiten angepasst sind und das ganze Jahr über und bei jedem Wetter stattfinden!

Landgut & Spa Althof Retz

Das Hotel befindet sich am Fuße eines Weinbergs, direkt an den 700 Jahre alten ehemaligen Burgmauern. Im Restaurant des Althof Retz wird jeden Abend das Weinbeißer-Abendmenü mit fünf täglich wechselnden Gängen kredenzt. Dazu werden auf Wunsch vier von den dipl. Sommeliers sorgsam ausgewählte Weine aus der hauseigenen Gebietsvinothek serviert.

Das mehrfach ausgezeichnete Althof VinoSPA auf über 1.000 m2 verwöhnt mit einem Infinity-Pool am Dach und sechs Saunen im regionalen Design, darunter die Bio-Sauna Weinlauben. Zudem gibt‘s Beauty-und Massage-Anwendungen mit SanVino-Weinkosmetik. Übrigens: Vom unabhängigen Relax Guide wurde der VinoSPA seit Eröffnung durchgehend jährlich mit 1 Lilie ausgezeichnet!

Therme Laa****S

Entspannte Thermentage verspricht die Therme Laa in Laa an der Thaya. Vor allem das exklusive SILENT SPA, das den erwachsenen Hotelgästen vorbehalten ist, bietet hier viel Raum für individuellen Rückzug. Die Wasserwelt ist besonders weitläufig. Sie erstreckt sich auf insgesamt 7.800 Quadratmetern. Neben verschiedenen Becken bietet sie auch zahlreiche Ruhezonen zum Entspannen. Und Kids freuen sich auf ein Wildwasserbecken oder die Abenteuerrutsche Fantasia.

So gelingt die erholsame City-Break!