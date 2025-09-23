Kreuzfahrt Guide Awards: Das sind die besten Cruises der Welt

Bei den renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards" in Hamburg haben 18 Experten die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt in acht Kategorien gekürt. Wir verraten, auf welchem Kreuzfahrtschiff es das beste Essen, den meisten Spaß und die meiste Erholung gibt.

Die Kreuzfahrtbranche boomt weiterhin und erfreut sich längst nicht mehr nur bei Pensionisten, sondern zunehmend auch bei jüngeren Generationen großer Beliebtheit. Das einst angestaubte Image von Seniorenreisen löst sich damit Schritt für Schritt auf. Gleichzeitig bleibt die Kritik bestehen: Kreuzfahrten gelten nach wie vor als kaum nachhaltig, da viele Schiffe mit umweltschädlichem Schweröl fahren und so Klima und Umwelt stark belasten.

Umso wichtiger erscheint die Frage, welche Reedereien es schaffen, nicht nur mit Entertainment und Gastronomie, sondern auch mit glaubwürdigen Nachhaltigkeitskonzepten zu überzeugen. Genau hier setzen die „Kreuzfahrt Guide Awards“ 2025 an: Erstmals konnten acht verschiedene Reedereien die begehrten Trophäen gewinnen. Die Jury bewertete 32 nominierte Schiffe nach strengen Kriterien – und kürte die absoluten Stars der Meere.

© Getty Images

Die Gewinner im Überblick

Jedes dieser Schiffe überzeugte die 18-köpfige Expertenjury mit einzigartigen Konzepten und herausragendem Service:

NCL

TUI Cruises

Seabourn

Hapag-Lloyd Cruises

Explora Journeys

Havila Voyages

AIDA

Viva Cruises

© Getty Images

Gewinner in der Kategorie Info und Entertainment

Für Entertainment-Fans ist die „Norwegian Aqua" von NCL der absolute Traumliner. „Hier stimmt einfach alles: vom Bordmusiker bis zum Show­ensemble", schwärmt die Jury. Das absolute Highlight an Bord: Der innovative „Aqua Slidecoaster" – die weltweit erste Hybrid-Achterbahn mit Wasserrutsche.

Gewinner in der Kategorie Sport und Wellness

Wer dagegen Entspannung sucht, findet auf der „Mein Schiff Relax" von TUI Cruises eine einmalige Kombination aus Ruhe, Entschleunigung und Aktivität mit exzellent ausgestatteten Sport- und Spabereichen.

Gewinner in der Kategorie Gastronomie

Kulinarische Höhenflüge verspricht die „Explora 2" von Explora Journeys mit erstklassigen Spezialitätenrestaurants und einem innovativen Buffetkonzept, bei dem die meisten Gerichte à la minute zubereitet werden.

Gewinner in der Kategorie Familienfreundlichkeit

Familien fühlen sich auf der „AIDA Nova" am wohlsten – dank zahlreicher individueller Angebote für Babys, Kids und Teenager, einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis und einer überwiegend deutschsprachigen Crew.

Gewinner in der Kategorie Service und Komfort

Luxuriösen Service bietet die „Seabourn Pursuit". Die Rederei ist schon länger im Luxussegment bekannt und mit den neuen Schiffen schafft sie es, ihre hohen Ansprüche auf die Expeditionen zu übertragen.

Gewinner in der Kategoire Routing

Abenteuerlustige Kreuzfahrtfans kommen bei der „Hanseatic Inspiration" von Hapag-Lloyd Cruises voll auf ihre Kosten. Das Expeditionsschiff wagt sich auf Routen, die sich sonst kaum jemand zu fahren traut – zur Nordwestpassage, Antarktis, nach Polynesien und Japan. „Das sind mit die spannendsten Kreuzfahrtdestinationen weltweit", urteilt die Jury.

Gewinner in der Kategorie Nachhaltigkeit

Die „Havila Polaris" mit ihrer Kombination aus klimaneutrallem Biogas und leistungsstarken Batteriesystemen setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit.

Gewinner in der Kategorie Flussschiff des Jahres

Den Titel „Flussschiff des Jahres" sicherte sich die brandneue „Viva Enjoy" mit ihrer gelungenen Mischung aus Hospitality-Tugenden im gehobenen Segment und fairem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für Kreuzfahrt-Enthusiasten bietet die Preisträger-Liste wertvolle Orientierung bei der Suche nach dem perfekten Schiff für den nächsten Traumurlaub auf See.