× Das sind die besten Länder, um den Ruhestand zu verbringen

Viele Pensionisten zieht ins Ausland, wo man von warmen Temperaturen und geringen Lebenserhaltungskosten profitiert. Der jährliche „Global Retirement Index“ des US-Magazins „International Living“ hat die besten Länder der Welt für den Ruhestand ermittelt.

Angenehme Temperaturen, ein Strand direkt vor der Haustür und entspannte Menschen in der Nachbarschaft. Nach vielen Jahren harter Arbeit träumen immer mehr Rentner davon, ihren Lebensabend in einem Land fernab der Heimat zu verbringen. Der „Global Retirement Index“ von „International Living“ zeigt jedes Jahr, wo man seinen Ruhestand am besten verbringen kann. Dazu befragt das Magazin Auswanderer vor Ort und analysiert u.a. Daten wie Lebenshaltungskosten, Klima, Gesundheitssystem und Renten-Leistung.

Das sind die Top Länder für den Ruhestand

1. Platz: Costa Rica

© Getty Images ×

Costa Rica belegt laut Ranking den ersten Platz, somit zählt das tropische Land zu den lebenswertesten Orten in der Pension. Dafür sorgen die zahlreichen unberührten Strände, die ganzjährig milden Temperaturen sowie eine reiche Artenvielfalt. Die tropische Oase lockt auch mit seinen Naturschätzen: Ein Viertel Costa Ricas besteht aus Nationalparks und Naturschutzgebieten. Zudem bietet Costa Rica erschwingliche Lebenshaltungskosten und eine erstklassige Gesundheitsversorgung, was das mittelamerikanische Land nicht nur zu einem Hotspot für Pensionisten macht, sondern auch für digitale Nomaden oder Familien.

2. Platz: Portugal

© Getty Images ×

Letztes Jahr führte Portugal die Liste mit den besten Ländern für den Ruhestand an, jetzt rutscht das südwesteuropäische Land einen Platz hinunter. Das beliebte Urlaubsland punktet durch ein unkompliziertes Visaverfahren und es zählt zu einem der sichersten Länder der Welt. Besonders gut schnitt Portugal außerdem in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Infrastruktur und erschwinglichen Lebenserhaltungskosten ab. Viele Auswanderer schätzen zudem die hohe Englischkompetenz der Einheimischen und die Gastfreundschaft.

3. Platz: Mexiko

© Getty Images ×

Den dritten Platz des Rankings belegt Mexiko. Aus vielen Gründen ist das nordamerikanische Land optimal für den Ruhestand geeignet. Das Land bietet fantastische Landschaften von Wüsten über Vulkane, Nationalparks und Strände bis hin zu lebhaften Städten. Die herzlichen Menschen und der entspannte Lebensstil sprechen für Mexiko als Pensionisten-Destination. Außerdem sind die Lebenserhaltungskosten niedrig und selbst in touristischen Hotspots sind Immobilien erschwinglich. Gleiches gilt für die medizinische Versorgung. Auch Top-Spezialisten sind leistbar.

Die Plätze 4-10

4. Platz: Panama

5. Platz: Spanien

6. Platz: Ecuador

7. Platz: Griechenland

8. Platz: Malaysia

9. Platz: Frankreich

10. Platz: Kolumbien