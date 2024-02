× Laut Ranking: Das sind die Top 10 Urlaubsinseln 2024

Auch wenn der Sommer noch in weiter Ferne scheint, laufen die Urlaubsplanungen schon auf Hochtouren. Falls Sie noch auf der Suche nach der richtigen Ferieninsel sind: Ein neues Ranking enthüllt die zehn schönsten Urlaubsinseln.

Wie kein anderes Reiseziel rufen Inseln die Sehnsucht nach Entspannung und Erholung vom Alltag hervor. Doch was genau fasziniert uns am Inselurlaub und welche Inseln versprechen das ultimative Urlaubsglück? Das Reiseportal DERTOUR hat insgesamt 60 Destinationen verglichen und bewertet. Untersucht wurden zum Beispiel die Anzahl der Sonnenstunden, ob es günstige Hotels gibt und wie hoch die Popularität der Ferieninsel in den sozialen Medien ist. Das überraschende Ergebnis: Unter den Top 10 Inseln liegen neun in Europa.



Kreta liegt auf Platz 1

© Getty Images ×

Das Rennen um den Titel der ultimativen Trauminseln konnte Kreta für sich entscheiden. Mit einem Gesamtscore von 77 Punkten konnte sich die griechische Insel durchsetzen. Neben 12 Sonnenstunden pro Tag bietet Kreta seinen Besucher:innen insgesamt 133 Strände mit der begehrten blauen Flagge. Sie steht für saubere, sichere und gut verwaltete Strände. Das macht die Insel auch besonders für Familien geeignet.

Der durchschnittliche Preis pro Nacht beträgt 64€ für ein 3-Sterne-Hotel. Damit kombiniert Kreta erschwinglichen Luxus mit einer Vielzahl von Freizeitaktivitäten, die für Groß und Klein geeignet sind. Die Insel bietet über 1.400 buchbare Touren, die von historischen Exkursionen bis hin zu Abenteueraktivitäten reichen. Zudem bestätigt der Safety Index von 82,31 die hohe Sicherheit Kretas.

Teneriffa sichert sich den 2. Platz

© Getty Images ×

Knapp gefolgt liegt Teneriffa mit 76 Punkten auf Platz 2 des Rankings. Die Kanareninsel punktet mit ihren vielen Sonnenstunden und den relativ hohen Temperaturen in der Nebensaison. Der Preis pro Nacht in einem 3-Sterne Hotel liegt bei 77 €, was die Insel zu einem erschwinglichen Urlaubsziel macht.

Sizilien liegt auf Platz 3

© Getty Images ×

Mit einem Score von 74 Punkten schafft es Sizilien auf den dritten Platz. Die Insel profitiert von 12 Sonnenstunden pro Tag und der Preis pro Nacht in einem 3-Sterne Hotel liegt bei ca. 111€. Sizilien zählt auch zu den Inseln mit dem abwechslungsreichsten Nachtleben. Dafür sorgen die insgesamt 525 Bars und Clubs. Sizilien bietet zudem viele Möglichkeiten um zu surfen, windsurfen oder kiten, was die Insel besonders für Aktivurlauber geeignet macht.

Außerdem punktet Sizilien mit den angenehmsten Temperaturen. Denn heiße Temperaturen sind nicht gleich heiße Temperaturen. Neben der Gradzahl spielen auch die Höhe der Luftfeuchtigkeit sowie der Taupunkt eine entscheidende Rolle. Laut Ranking herrscht auf Sizilien das angenehmste Klima.

Europäische Inseln boomen: Die Plätze 4 bis 10

Unter den Top 10 findet sich lediglich eine nicht europäische Insel.

Platz 4: Zypern (72 Punkte)

Platz 4: Gran Canaria (72 Punkte)

Platz 6: Mallorca (70 Punkte)

Platz 7: Madeira (69 Punkte)

Platz 8: Rhodos (68 Punkte)

Platz 9: Bali (67 Punkte)

Platz 10: Fuerteventura (67 Punkte)

Inselhopping

Bei dem Angebot an Top Insel fällt es schwer, sich für eine zu entscheiden. Der neue Reisetrend Inselhopping ermöglicht es, gleich mehrere Trauminseln während eines Trips zu besuchen. Dabei reisen Urlauber mit Flugzeug oder Fähre von Insel zu Insel, um möglichst viel vom gewählten Reiseland kennenzulernen. Besonders beliebt für Inselhopping sind unter anderem die karibischen und südostasiatischen Inselgruppen. Innerhalb Europas eignen sich besonders die griechischen Inseln sowie die Kanaren und die Balearen.