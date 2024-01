× Hier ist Luxusurlaub auch mit kleinem Budget möglich

Luxus muss nicht immer teuer sein: Komfort und top Service bekommen wir im neuen Jahr 2024 auch zu einem guten Preis. Wir stellen drei Trendziele für einen Luxusurlaub mit kleinem Budget vor.

Luxusurlaub bedeutet in erster Linie Sorglosigkeit und Freiheit. Obwohl solch ein Gefühl zwar unbezahlbar ist, muss es nicht gleich das Budget sprengen. Mauritius, Tansania und Sansibar sowie Thailand überzeugen mit erstklassigen Unterkünften, Rundum-Verwöhnprogramm, anspruchsvollen kulinarischen Erlebnissen und weiteren Extras. Wir nehmen die drei Top-Ziele unter die Lupe.

Mauritius

© Getty Images ×

Mauritius, mit seinen tropischen Oasen im Indischen Ozean, ist ein wahres Naturwunder und allein deshalb ein unbezahlbares Luxusreiseziel. Die Trauminsel begeistert mit puderzuckerweißen Stränden, türkisblauem Wasser und einer lebendigen Vielfalt exotischer Flora und Fauna, die einem Bilderbuch entsprungen scheint. Die Gastfreundschaft der Einheimischen spiegelt sich in der multikulturellen und absolut köstlichen Küche wider. Schroffe Berglandschaften laden zu erlebnisreichen Erkundungstouren im Landesinneren ein, während schicke Luxusresorts entlang der Küsten mit erstklassigem Service zu erschwinglichen Preisen warten.

Tansania und Sansibar

© Getty Images ×

Was lange als Geheimtipp galt, entwickelt sich aktuell zu einem absoluten Trendziel. Wer eine Mischung aus Safaris und Strandurlaub liebt, sollte eine Kombi-Reise nach Tansania und Sansibar buchen. Perfekten All-Inclusive-Luxusurlaub in erstklassigen Hotels gibt es derzeit zu Top-Preisen bei einem reinen Strandurlaub auf Sansibar. So oder so gehören beide Regionen seit einigen Wochen zu den österreichweit meistgebuchten Reisezielen.

Thailand

© Getty Images ×

Thailand lockt mit einer faszinierenden Mischung aus pulsierender Kultur, exotischer Natur und tropischen Stränden. Von den lebhaften Straßen Bangkoks über das Schnorchelparadies der Similan-Inseln bis zu den idyllischen Stränden im Süden bietet das Land eine unvergleichliche Vielfalt, die Thailand jedes Jahr erneut an die Spitze der Trendreiseziele katapultiert. Während die aufgezählten Erlebnisse unbezahlbar sind, findet man in fast jedem thailändischen Ferienort hoch bewertete und dennoch preiswerte Luxushotels, die anderen Unterkünften in beliebten Luxusdestinationen ordentlich Konkurrenz machen.