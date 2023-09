Die Welt ist voller faszinierenden Attraktionen. Für viele ist der Eintritt oder deren Besichtigung sogar gratis. In einer neuen Studie wurden daher die zehn beliebtesten kostenlosen Sightseeing-Hotspots ermittelt.

Vor allem bei Städte-Trips ist die Liste an Sehenswürdigkeiten, die auf der Reise besichtigt werden sollen, gerne lang. Gedenkstätte, Museen oder faszinierende Naturschauspiele: Weltweit gibt es viel zu entdecken. Jedoch zahlt man nicht selten für den Eintritt hohe Preise. Es gibt aber auch atemberaubende Attraktionen und Erlebnisse, die man auf Reisen kostenlos bewundern kann.

Eine Studie des Ferienvermittlers "Casago" ermittelte die beliebtesten kostenlosen Attraktionen. Für die Studie hat "Casago" für jeden US-Bundesstaat und 98 Länder auf der ganzen Welt die besten Touristenattraktionen mit freiem Eintritt ermittelt. Das Ranking basiert auf den Anteil der 5-Sterne-Bewertungen auf "TripAdvisor".

Die beliebteste kostenlose Attraktion befindet sich in Belgien

Das Ergebnis der beliebtesten Gratis-Attraktion überrascht, da sie nicht unbedingt weltweit bekannt ist. Auf Platz 1 des "Casago"-Rankings findet sich eine Attraktion im belgischen Brügge - mit 94,54 Prozent positiven Bewertungen auf "TripAdvisor". Spitzenreiter des Rankings ist der Komponist und Harfenspieler Luc Vanlaere, der seine Gäste kostenlos in den Hafen von Brügge einlädt, um ihn jede Woche (von Mittwoch bis Samstag) bei seinen 40-minütigen Hafen-Konzerten zu zuhören.

Das sind die beliebtesten kostenlosen Attraktionen weltweit

Aber auch bei vielen anderen atemberaubenden Attraktionen kommt man auf seine Kosten, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Die meisten Gratis-Attraktionen des "Casago"-Rankings befinden sich in Nord- und Südamerika, manch andere im Fernen Osten. Vielleicht ist auch eine Sehenswürdigkeit in Ihrem nächsten Reiseziel dabei: