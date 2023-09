Das sind die günstigsten Städte für einen City-Trip

Im Herbst ist für viele ein Städte-Trip am Urlaubsplan. Der deutsche Autoclub ADAC analysierte daher welche Cities in Europa die preiswertesten sind. Eine österreichische Stadt schafft es unter die Top-5!

Ein City-Trip eignet sich perfekt für einen Kurzurlaub. Wohin soll es für das nächste verlängerte Wochenende gehen? Das neue ADAC-Ranking könnte eine gute Inspiration sein.

So entstand das Ranking

Für das Ranking analysierte der Autoclub die "Urlaubsnebenkosten" in 15 Städten in Europa. Für das Ranking wurden 87 Produktpreise und zehn Preise von Aktivitäten unter die Lupe genommen, etwa Restaurantbesuche, Reisebedarf und Sightseeing-Kosten. Die Ergebnisse zeigen bei einzelnen Produkten teilweise enorme Preisunterschiede.

Während ein Cappuccino-To-Go in Rom etwa 1,80 Euro kostet, mussten die ADAC Testkäufer in Zürich mehr als das Dreifache bezahlen. Selbst bei McDonald's mussten die Testkäufer große Preisunterschiede feststellen. Ein Big Mac kostet in Prag beispielsweise etwa 4 Euro, in Zurück kostet der Burger etwa 3 Euro mehr.

Die günstigsten und teuersten europäischen Städte für einen City-Trip

Laut ADAC-Analyse ist die erschwinglichste Stadt für einen City-Trip Lissabon in Portugal. Aber auch Prag und Berlin folgen an Platz 2 und 3 als besonders preiswerte Städteziele. Bereits an vierter Stelle liegt die österreichische Hauptstadt Wien.

Die teuersten Städte in Europa für einen City-Trip sind London, Oslo, und an letzter Stelle Zürich. Der große Kosten-Unterschied der Städte ist bemerkenswert: Lissabon ist um knapp 23 Prozent günstiger als der Durchschnitt aller untersuchten Städte, Zürich hingegen um mehr als 37 Prozent teurer.

Das Städte-Ranking im Überblick