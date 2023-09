× Malta: Last Minute Sonne tanken

Bis weit in den Oktober hinein kann man im Inselstaat Malta noch baden und Sonne tanken. Darüber hinaus ist der Herbst eine Top-Zeit für ausgedehnte Panorama-Wanderungen und um die Kulinarik der Inseln zu entdecken.

Nicht nur Sonne tanken und Kultur erleben kann man im maltesischen Herbst. Der Inselstaat wird immer mehr zum Hotspot für kulinarische Genüsse.

Sie wollen unbedingt noch "last minute" in den Sommer? Dann wäre die sonnige Mittelmeerinsel Malta mit 300 Sonnentagen pro Jahr und einer überraschenden Vielfalt an Outdoor-Möglichkeiten eine exzellente Idee. Baden kann man hier bis in den späten Oktober hinein und der Herbst ist auch eine perfekte Zeit, um die atemberaubende Kultur Maltas bei angenehmen Temperaturen zu genießen. Zudem hat sich Malta immer mehr zum Top-Ziel für Feinschmecker gemausert.

Kultur & Strand

So eignet sich der Inselstaat beispielsweise perfekt für einen abwechslungsreichen Kurztrip und eine Zeitreise durch 7.000 Jahre Geschichte in Kombination mit einem traumhaften Strandurlaub.

Um Malta in seiner Gesamtheit zu erfassen, muss man wissen: Die Republik besteht eigentlich aus den drei bewohnten Inseln Malta (einschließlich der Kleinstinsel Manoel), Gozo und Comino sowie aus den unbewohnten Kleinstinseln Cominotto (Kemmunett), Filfla, St. Paul's Islands und Fungus Rock. Am besten, man beginnt den Inselurlaub mit dem Besuch der grandiosen Hauptstadt Valletta.

Maltas Hauptstadt ist ein Must-see mit überwältigenden kulturellen Highlights. Die Stadt, die von den Johanniterrittern erbaut wurde, ist die älteste auf dem Reißbrett geplante Europas. Auf Malta herrschen auch noch in den ersten Wochen des Oktobers 20 bis 25 °C. Einem späten Badeurlaub im Herbst steht hier also nichts im Wege.

Im Norden Maltas finden sich die bekanntesten Küsten- und Ferienorte des Inselstaats: Bugibba, Qawra, St. Paul's Bay und Maltas größter Sandstrand Mellieha Bay. Ebenfalls im Norden liegen weitere wunderschöne Beaches, nämlich Golden Bay, Ghajn Tuffieha und Paradise Bay. Charakteristisch für den Süden sind Fischerdörfer und ruhige Buchten. Das entspannte Kontrastprogramm zum quirlig-urbanen Malta garantieren die nahe gelegenen Schwesterinseln Gozo und Comino.

Und auf Gozo finden sich einige der schönsten Tauchmöglichkeiten des Mittelmeers.

Wandern auf Malta

Herbstzeit ist Wanderzeit und auch diesbezüglich hat Malta viel zu bieten. Dank der spektakulären Küstenszenerie ist beispielsweise Gozo ein beliebtes Wanderziel. Die Insel bietet zahlreiche idyllische Wege, auf denen man urige Dörfer, faszinierende archäologische Stätten und wunderschöne Strände entdecken kann.

Auf der Hauptinsel wurden dank des "Malta Goes Rural"-Entwicklungsprojekts neue Wanderwege entwickelt. Diese Routen sollen auch das Interesse für ländliche Gegenden und abgelegene Dörfer wecken, die eher selten von Touristen besucht werden.

Kulinarikdestination

In den letzten Jahren hat sich Malta als gastronomisches Reiseziel etabliert. Das Besondere der maltesischen Küche ist die Fusion unterschiedlicher Stile und Aromen. Der jüngst erschienene Guide Michelin für Malta hebt zum vierten Mal in Folge herausragende Restaurants der Insel, die Vielfalt der Kochrichtungen und das reiche kulinarische Erbe des Inseltrios um Malta, Gozo und Comino hervor.

Alle fünf Restaurants, die im vergangenen Jahr mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden, konnten diesen mit dem Kochlöffel verteidigen.

Die fünf Restaurants Under Grain, Noni und ION -The Harbour in der Hauptstadt Valletta, das De Mondion in Mdina sowie das Bahia in Balzan, konnten sich über die erneute Auszeichnung mit dem Michelin-Stern freuen. Neu in der besternten Riege ist das Fernandõ Gastrotheque in Sliema, welches sich durch seine außergewöhnliche Food & Wine-Kombi auszeichnet.

Allen gemeinsam ist die Leidenschaft für die genuin maltesische Küche. Diese erlebt derzeit eine Renaissance. Sechs Michelin-Sterne, vier Bib Gourmands und 35 empfohlene Restaurants weisen den Mittelmeerarchipel zu einem spannenden Reiseziel für Feinschmecker und alle jene aus, die ihr Reiseziel gern über den Gaumen erkunden.

Mit dem Bib Gourmand zeichnet der Guide Michelin Schlemmeroasen aus, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis hervortun. Vier Restaurants dürfen sich über diese Auszeichnung freuen: Das Grain Street in Valletta, das Terrone in Birgu, das Rubino in Valletta und das Commando in Mellieha.