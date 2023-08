Achtung! Das sind die gefährlichsten Städte Europas

In welchen europäischen Metropolen fühlen sich die Menschen momentan am unsichersten? Die Datenbank "Numbeo" erstellt alljährlich einen Crime-Index, der die gefährlichsten Städte des Kontinents abbildet.

Kürzlich veröffentlichte Numbeo, eine globale auf User-Informationen basierende Datenbank, ihre Zwischenbilanz des aktuellen Crime-Index. Dabei werden kontinuierlich Menschen nach ihrem Sicherheitsempfinden in diversen europäischen Städten befragt. Das Ranking entsteht durch die Berücksichtigung mehrerer Aspekte, etwa nach Ängsten vor Überfällen und Einbrüchen, oder nach Herausforderungen im Zusammenhang mit Drogen oder Rassismus in den Städten. Auch die Einschätzung von Problemen wie Korruption und Bestechung werden in der Bewertung berücksichtigt. Ebenfalls zur Kenntnis gezogen wird, ob die Befragten Sorgen hätten, aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Geschlechtsidentität oder Religion Opfer physischer Gewalt zu werden. Laut eigener Angaben wurden nur Städte in die Rangliste aufgenommen, in denen genügend Umfrageteilnehmer:innen vertreten waren.

Die gefährlichste Stadt der Welt

Im globalen Vergleich enthüllte der Index, dass Caracas die gefährlichste Stadt der Welt ist. Nirgendswo anders liegt der errechnete Kriminalitätsindex so hoch wie in der Hauptstadt von Venezuela - bei 83,2. Doch wie steht es um Europa? Welche Städte gelten hier als besonders gefährlich? Wir verraten die laut Numbeo-Ranking zehn gefährlichsten Städte Europas.

Die gefährlichsten Städte Europas

Den ersten Platz der gefährlichsten europäischen Städte belegt laut Numbeo-Halbjahresbilanz die Hafenstadt Catania auf der beliebten italienischen Urlaubsinsel Sizilien. Der Kriminalitätsindex von Catania liegt bei 64,6, was als signifikant hoch einzustufen ist. Insbesondere Korruption und Bestechung gelten als erhebliche Probleme. Die Angst vor Übergriffen oder Raub wird von den Umfrageteilnehmer:innen ebenfalls als hoch bewertet, ebenso wie die Sorge vor Autodiebstählen und der Präsenz von Menschen die Drogen nehmen oder verkaufen. Viele Befragte gaben an, ungern alleine nachts durch Catania zu gehen. Selbst das Sicherheitsgefühl bei Tag wurde nur als "moderat" eingestuft.

Die Umfrageergebnisse von Numbeo stimmen mit einem Bericht der italienischen Zeitung "La Sicilia" überein, in dem Catania laut offizieller Daten des Innenministeriums die höchste Kriminalitätsrate auf ganz Sizilien aufweist.

Auch die zweitgefährlichste Stadt Europas ist bei Tourist:innen beliebt

Laut Numbeo ist die zweitgefährlichste Stadt Europas Marseille. Der Kriminalitätsindex in der französischen Hafenstadt liegt bei 64,4 und damit nur knapp hinter Catania. Hier sind Drogendelikte weit verbreitet, und auch eine hohe Bandenkriminalität macht den Menschen zu schaffen. Alleine Im vergangenen Jahr starben 32 Menschen aufgrund von organisierten Bandenmorden im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel, wie die französische Zeitschrift "Le Point" berichtete.

Numbeo-Ranking: Die 10 gefährlichsten Städte in Europa

Catania, Italien Marseille, Frankreich Birmingham, England Coventry, England Charleroi, Belgien Neapel, Italien Montpellier, Frankreich Liege, Belgien Grenoble, Frankreich Nantes, Frankreich

Die Daten von Numbeo sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Weltweit kann jede/r die Datenbank mit Informationen füllen. Zwar gibt Numbeo an, die Umfragen zu filtern, um Missbrauch zu verhindern, aber dennoch sind die Daten insgesamt nicht verifizierbar. Nichtsdestotrotz liefert das Ranking einen allgemeinen Richtwert, von welchen Städten man sich für den nächsten Urlaub lieber fernhalten sollte.