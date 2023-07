Das sind die unpünktlichsten Airlines in Europa

Im Sommer arbeiten die internationalen Flughäfen auf Hochtouren. Doch bedauerlicherweise kommt es meist gerade in der Ferienzeit zu Flug-Verspätungen. Welche Airlines die unzuverlässigsten sind, verrät nun eine neue Studie.

Die Koffer sind gepackt, die Vorfreude ist groß, und endlich geht es ab in den Urlaub! Wären da nicht die Verzögerungen am Flughafen, die uns die Ferienstimmung vermiesen. Laut einer Studie des Unternehmens Airhelp hatten 2022 etwa 37 Prozent aller Flüge in Europa einen verspäteten Abflug. Langes Warten, schlechte Laune und im schlimmsten Fall sogar das Verpassen des Anschlussfluges sind Beispiele der vielen bedauerlichen Folgen.

Nun hat Flightright - ein Unternehmen für Fluggastrechte - die Zahlen aus dem ersten Halbjahr 2023 ausgewertet und die unpünktlichsten Airlines Europas gekürt. Wer bei der nächsten Flugreise also pünktlich am Urlaubsziel ankommen will, sollte diese Ergebnisse im Hinterkopf behalten...

Das sind die unpünktlichsten Airlines Europas

Besonders deutsche Passagiere sind im Unglück. Denn zu den Top 5 Airlines mit der höchsten Stornierungsquote gehören bereits drei deutsche Fluglinien der Lufthansa Gruppe: Lufthansa Cityline, Eurowings und Lufthansa selbst. Und auch in der Pünktlichkeit sind diese Fluglinien alles andere als verlässlich: 19,9 Prozent der Lufthansa CityLine Flüge und 28,9 Prozent der Lufthansa Flüge waren im ersten Halbjahr 2023 bereits von verspäteten Abflügen betroffen.

Spitzenreiter der Unpünktlichkeit ist allerdings Turkish Airlines, mit 38,3 Prozent. British Airways liegt mit 36,6 Prozent knapp dahinter und belegt den zweiten Platz. Mehr als ein Drittel (!) der Flüge dieser zwei Airlines waren also bereits in diesem Jahr verspätet.

Austrian Airlines schneidet im Vergleich gut ab

Auch die österreichische Airline wurde für das Ranking berücksichtigt. Austrian Airlines scheidet vergleichsweise allerdings ganz gut ab. Bis jetzt hatten im Jahr 2023 nur 14 Prozent aller Austrian Flüge Verspätung.

Streiks und Personalmangel Schuld

Das Flugjahr 2022 war das chaotischste seit langem. Personalmangel und daraus resultierende Streiks auf internationalen Flughäfen betrafen auch die Abflüge aus Österreich. Das weiß auch Claudia Brosche, Fluggastrechtsexpertin bei Flightright und sagte, "Dieses Jahr haben Flugreisende auf eine deutliche Verbesserung der Lage an deutschen Airports gehofft. Zwar basiert ein Teil der Annullierungen auf Streiks auf deutschen Flughäfen, allerdings ist auch klar erkennbar, dass Airline-interne Prozesse noch nicht wie gewünscht ablaufen."

Bei der nächsten Buchung dieser Fluglinien gilt also unbedingt: Viel Zeit einplanen!