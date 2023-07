Diese Mahlzeiten im Flugzeug sollen Jetlag vorbeugen

Jetlag nach einer Langstreckenreise ist nun Geschichte. Eine neue Studie zeigt, welches Essen wir an Bord am besten zu uns nehmen, um Jetlag zu vermeiden.

Die meisten Vielflieger:innen haben persönliche Geheimtricks für sich entdeckt, um Jetlag zu vermeiden. Während manche darauf schwören, direkt nach der Reise Sport zu treiben, trinken andere zwei Tage vor dem Abflug keinen Alkohol mehr. Doch eine neue Studie zeigt nun, dass vor allem die Auswahl unserer Mahlzeiten an Bord enorm wichtig ist, um Jetlag vorzubeugen.

Studie testet Wohlbefinden nach Langstreckenflügen

Die australische Fluggesellschaft Quantas testete über Jahre, wie verschiedene Bedingungen an Bord eines Langstreckenflugs sich auf das Wohlbefinden und den Jetlag der Passagiere nach der Landung auswirken. Quantas hatte ein besonderes Interesse an den Studien-Ergebnissen, da sie ab 2025 Ultra-Langstrecken-Flüge - nonstop von New York und London nach Sydney - anbieten wollen. Aber auch für alle, die nicht 22 Stunden in einem Flieger sitzen wollen, sind die Ergebnisse der Studie hilfreich. Denn die Studie verrät, was die ideale Ernährung für die Flugreise ist, um frischer und weniger übermüdet aus dem Flieger zu steigen.

Diese Faktoren beim Flug beeinflussen Jetlag nach der Landung

Für die Studie sammelte die Airline gemeinsam mit einem Forscherteam des Institut für Schlafmedizin in Sydney Daten von 23 freiwilligen Passagieren auf einem Nonstop-Testflug von New York nach Sydney. Während des Fluges trugen die Passagiere biometrische Messgeräte, welche im Anschluss auswerteten, wie sich die Proband:innen in der Woche vor dem Flug, während des Flugs und zwei Wochen nach Ankunft fühlten.

Laut den Ergebnissen der Studie sind korrekt eingehaltene Schlaf- und Esszeiten, sowie die richtige Mahlzeit und die Flexibilität der Lichtverhältnisse die wichtigsten Faktoren zur Reduzierung von Jetlag. Und es ergibt Sinn, denn: Beim Fliegen neigen wir dazu, gesunde Routinen über Bord zu werfen: keine Bewegung, Binge-Watching statt Nickerchen, Chips statt Gemüse.

Dabei ist es gar nicht so schwer, zu den richtigen Lebensmitteln zu greifen, wenn man den Jetlag vermeiden will – auch das bestätigt die neue Studie.

Die idealen Nahrungsmittel für einen (Langstrecken-)Flug

Um die richtigen Schlaffenster einhalten zu können, wurden den Probanden Gerichte serviert, die die Produktion von Tryptophan anregten. Eine Aminosäure, die das Einschlafen erleichtern soll. Zu den die Tryptohan-Bildung anregendsten Lebensmitteln gehören Fisch und Hühnchen. Auf einem langen Flug kombiniert man diese idealerweise mit kurzkettigen Kohlehydraten, die für das im langen Sitzen träge gewordene Verdauungssystem gut zu verarbeiten sind, etwa Weißmehl, Nudeln und Reis. Auch Komfortgerichte wie Suppen und Desserts auf Milchbasis helfen, schneller und besser zu schlafen.

Um nach dem Schlaf wieder wach zu werden, bekamen die Reisenden dann besonders “aufmunternde” Lebensmittel zu essen: dunkle Schokolade, Gerichte mit Schärfe (wie z.B. Currys) und Zitrusfrüchte, denn das enthaltene Vitamin C regt die Noradrenalin-Produktion an, welche auch die Herzfrequenz steigt, wodurch wir schneller wach werden.

Mahlzeiten ganz leicht selbst in die Reise integrieren

Selbst wer nicht das ideale Bord-Menü serviert bekommt, kann die Mahlzeiten ganz leicht selbst in die Reise integrieren. Bei vielen Fluggesellschaften kann man das Bord-Menü vorab einsehen und sogar Wünsche hinterlassen. Sollte das nicht möglich sein, sind die Zutaten Fisch, Huhn, Chili und Schokolade auch leicht an Restaurants und Cafés vor dem Boarding zu bekommen. Ein Tuna- oder Chicken-Wrap, oder ein Lachsbagel funktionieren wunderbar als On-Board-Snack, genauso wie ein Zartbitter-Schokoriegel mit Chiliflocken.