× Geheimtipps: Citys für Entdecker

Auf der Suche nach einer City, die noch nicht völlig überrannt ist? Wir kennen jene Städte, die jetzt zum Entdecken unbekannter Schätze einladen. Von Utrecht in den Niederlanden über Syrakus in Bella Italia bis hin zu Mérida in Mexiko -begleiten Sie uns.

Ob London, New York oder Rom - zahlreiche Städtereiseziele weltweit heißen jedes Jahr eine Vielzahl an Besucher *innen willkommen. Entsprechend überfüllt sind die Klassiker unter den Zielen für Citytrips. Doch auch weniger populäre Städte laden zum Sightseeing und dem Entdecken noch unbekannter Schätze ein. Die Reiseexpert*innen der Urlaubspiraten zeigen, welche Orte noch echte Geheimtipps für die nächste Städtereise sind Syrakus/Italien Im Land des Dolce Vita wartet Syrakus mit einer atemberaubenden Altstadt auf Städtereisende. Der kleine Ort an der Südostküste Siziliens war ursprünglich eine der größten Metropolen des Landes und gehört heute zum UNESCO Weltkulturerbe. © Shutterstock × Er überzeugt mit kleinen Geschäften, charmanten Restaurants und unzähligen Straßenverkäufern. Auf einer beinahe verkehrsfreien Halbinsel schlendern Urlauber*innen hier mit Blick auf eindrucksvolle Kirchen, Museen und Tempel durch ruhige Gassen. An der felsigen Uferpromenade gelangen Reisende nach dem Sightseeing direkt ins kühle Nass. Vilnius/Litauen Die Hauptstadt Litauens eignet sich prima für den nächsten Städtetrip ins Baltikum. Die mittelalterliche Altstadt versprüht ein besonderes Flair und lädt zur Erkundung zu Fuß ein. © Shutterstock × Außergewöhnliche Street Art findet sich an jeder Ecke und auch kulinarisch bietet Vilnius einige Besonderheiten: Im Sommer sollten Besucher*innen unbedingt die kalte Rote-Bete-Suppe Šaltibaršciai probieren. Kunstliebhaber*innen erkunden den alternativen Stadtteil Užupis, der mit spannenden Einblicken in die Ateliers lokaler Künstler*innen, Boutiquen und einem ganz besonderen Flair aufwartet. Ein weiterer Vorteil: Vilnius ist ideal für Reisende mit kleinem Budget. Mérida/Mexiko Im beliebten Ferienort Cancún sowie in der Hauptstadt Mexico City finden sich zahlreiche Souvenirshops und jede Menge Touristen. Wer sich nach etwas mehr Ruhe und dennoch Cityfeeling sehnt, sollte einen Abstecher nach Mérida machen. © Shutterstock × In der Hauptstadt der Halbinsel Yucatans erwarten Besucher*innen zahlreiche Attraktionen, wie zum Beispiel die Catedral de San Ildefonso und den rosaroten Palacio Municipal, eine spannende Historie sowie aufregende Feste. Die Kolonialstadt ist sowohl geprägt vom Einfluss der Spanier*innen als auch von der traditionellen Mayakultur und bei einer Mexiko-Reise definitiv einen Besuch wert. Utrecht/Niederlande Die Stadt Utrecht ist ein wahrer Geheimtipp in den Niederlanden und birgt zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Besucher*innen spazieren hier entlang kleiner Kanäle wie der Oudegracht. In einem Bogen fließt sie um die Altstadt, das Ufer gesäumt von Restaurants und Bars. © Shutterstock × Auch der Utrechter Dom ist einen Besuch wert und als höchster Kirchturm der Niederlande von der ganzen Stadt aus zu sehen. Kleine Geschäfte, Antiquitäten- und Secondhand-Läden laden zu einer ausgiebigen Bummeltour ein. Taipeh/Taiwan In Asien besticht Taipeh als Metropole mit großzügigen Plätzen, Parks und Tempelanlagen. Sogar Berge durchbrechen den Großstadtcharakter. Vom Jiuwu Peak östlich des Stadtzentrums haben Besucher*innen eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt und das Taipei 101, das ehemals höchste Gebäude der Welt. Zu sehen gibt's in Taipeh jedenfalls genug: Das Nationale Palastmuseum beispielsweise mit der größten Kunstsammlung chinesischer Kunstschätze weltweit. Oder den wunderschönen Mengjia-Longshan-Tempel -der älteste Tempel Taiwans im Stadtteil Manka, der mit detaillierten Ornamenten und Verzierungen und wunderschönen Schnitzereien punktet. Auch die bezaubernde Tin-Li-Gartenanlage sollte man besuchen, genauso wie die imposante Chiang-Kai-shek-Gedächtnishalle und den Märtyrerschrein mit Wachübergabe, welche man fotografisch festhalten sollte. © Shutterstock × Auch Foodies kommen in Taipeh auf ihre Kosten: Zahlreiche Nachtmärkte laden zum Genuss bei Dunkelheit ein. Insbesondere "Stinky Tofu" - ein traditionelles Gericht, zubereitet aus fermentiertem und mariniertem Tofu - sollten Urlauber*innen hier einmal kosten. Manchester/England Wer eine Alternative zum London-Trip sucht und nur ein (verlängertes) Wochenende Zeit hat, liegt mit Manchester genau richtig. Englands drittgrößte Stadt hält einige Schätze bereit. Von kleinen Boutiquen und Vintage Shops bis hin zu angesagten Pubs und Bars -von Feiern bis Food wird in der hippen Studentenstadt einiges geboten. Industriekultur, lohnenswerte Museen wie das National Football Museum sowie Kunst vereinen sich hier. Fußballfans sollten unbedingt dem Theatre of Dreams, dem Old-Trafford-Fußballstadion, einen Besuch abstatten. Austin/USA New York, Los Angeles und San Francisco - wer an die großen Metropolen der USA denkt, hat zumeist zuerst diese Städte im Sinn. Doch auch der Bundesstaat Texas lädt mit der Hauptstadt Austin zu einem spektakulären Städtetrip ein. © Shutterstock × Ein Mix aus hip und traditionell prägt die Stadt genauso wie Barbecue und die Multikulti-Küche. Neben Top-Museen, wie dem Bullock Texas State History Museum, beeindruckt Austin auch mit seinen malerischen Außenanlagen. Weinliebhaber*innen kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten, denn in der Nähe liegt das texanische "Wine Country".

