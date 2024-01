Das sind die aktuellen Reisetrends der Österreicher

Wo machen die Österreicher:innen dieses Jahr Urlaub? Wie viel Geld geben wir pro Person für den Urlaub aus und hat sich unser Reiseverhalten verändert? Wir verraten die aktuellen Reisetrends von Herr und Frau Österreicher.

Nach einem erfolgreichen Reisejahr 2023 zeichnet sich auch für 2024 wieder ein sehr positives Reisejahr ab. Weder die hohe Inflation noch Kriegswirren am Rande Europas können die Reiselust von Österreicher:innen bremsen. Aus dem aktuellen Ruefa-Reisekompass geht hervor, dass neun von zehn Personen heuer zumindest einen Urlaub planen. Nicht nur die Urlaubsbudgets werden erhöht, die Tendenz zu mehr Urlaubstagen schlägt sich vermehrt auch in der Aufenthaltsdauer nieder.



Urlaubsbudgets werden erhöht

Das Budget beträgt im Schnitt 1.882 Euro pro Person. Das macht eine beachtliche Steigerung um 185 Euro im Vergleich zum Vorjahr aus. Die Auswertung der Statistik zeigt auch, dass den Älteren fürs Urlauben mehr Geld zur Verfügung steht. Die höchsten Urlaubsbudgets finden sich im Westen Österreichs. Zur Verfügung stehen den Vorarlberger:innen pro Person durchschnittlich Euro 2.648 Euro.

Urlaubsdauer wird länger

Im Vergleich zu 2023 steigt die Urlaubsdauer der Österreicher:innen auf insgesamt 19 Tage und ist damit um einen Tag länger als im Vorjahr. Diese soll sich hauptsächlich auf einen bis drei Urlaube aufteilten, wobei der Haupturlaub 8 bis 14 Tage dauern soll.

Österreich als beliebte Urlaubsdestination

Trotz vieler Teuerungen ist Urlaub in der Heimat weiterhin ein zentrales Thema. Dabei verschieben sich zwischen den Generationen die Prioritäten von Urlaub in Österreich im Vergleich zum europäischen Ausland und Fernreisen. Besonders bei der Generation Z (Jahrgänge von 1994-2010) zieht es 33% in die Ferne wohingegen die Millennials (1980 bis 1993) zu 68% Urlaub in Österreich machen. Die Baby Boomer (1946-1964) wollen zu 80% in Österreich bleiben. Im Bundesländer-Ranking in Sachen Beliebtheit führen wiederholt die Steiermark (30%) gefolgt von Kärnten mit 24%.

Die beliebtesten Reiseziele 2024

Nur 29% der Österreicher:innen sind bei der Urlaubsplanung an die Schulferien gebunden – dennoch urlauben die allermeisten in den Monaten Juli und August. Allerdings nimmt die Beliebtheit der Nebensaisonen zu!

Um an den Urlaubsort zu kommen, wählen 55% der Befragten die Anreise mit dem eigenen Auto, 41% fliegen, 14% fahren mit der Bahn, 6% reisen mit dem Bus und lediglich 3% sind mit dem Wohnmobil unterwegs.

Unsere nahen Nachbarn Italien und Kroatien bleiben weithin die Nummer 1 der beliebtesten europäischen Reiseziele. Deutschland holt auf und liegt inzwischen bereits auf Platz 3 – ein Trend, den die Fußball EM im Juni und Juli 2024 sicherlich weiter befeuern wird. Dahinter folgen Griechenland und Spanien/Kanaren.

Bei den von rund einem Fünftel der befragten Österreicher geplanten Fernreisen punkten die USA, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate, die Malediven sowie Japan.

Die aktuellen Reisetrends

Den idealen Urlaub stellen sich die Österreicher als Bade- und Strandurlaub vor. Auch Städtereisen, Wellness- und Aktivurlaube sowie Rundreisen sind beliebt. Die Erwartungen an ideale Urlaubserlebnisse sind seit Jahren konstant: man möchte Zeit mit Freunden verbringen, in Ruhe entspannen und abschalten. Rund die Hälfte der Reisenden wollen neue Länder und Kulturen kennenlernen. „Zeit am Meer“ zu verbringen ist – ebenfalls für die Hälfte der Befragten – „das Schönste“.