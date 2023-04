× Tansania durch die Augen der Maasai hautnah erleben

Ein Urlaub mit Sinn fernab vom Massentourismus bietet die Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern und neue Perspektiven kennenzulernen.

Ein echtes Abenteuer in Afrika abseits der Touristenpfade bietet das nachhaltige Tourismusprojekt „Africa Amini Life“ im Norden von Tansania. In der von Maasai geführten Unterkünfte mitten in einem atemberaubenden Naturschutzgebiet am Fuße des Kilimanjaro taucht man in eine einzigartige Welt ein und erlebt eine neue Kultur aus nächster Nähe. Speerwerfen, eine Wanderung mit einem Medizinmann oder ein traditionelles Dorffest sind nur einige der besonderen Erlebnisse, bei denen Gäste aktiv am Dorfleben teilnehmen können.

Exklusives und authentisches Reiseerlebnis



Die „Africa Amini Maasai Lodge“ bietet mit Blick auf den Mount Meru und den heiligen Berg Mukuru eine atemberaubende Aussicht auf die endlose Weite der afrikanischen Steppe. Trotzdem muss man hier auf keinen Komfort verzichten.

Die in ganz Tansania am besten bewertete Lodge bietet 16 gemütliche Bungalows auf bestem europäischem Standard und mit einzigartigem Luxus. Bewussten Tourist:innen wird hier außerdem nachhaltiges Reisen im Rundumpaket geboten, denn es wird sorgsam mit natürlichen Ressourcen umgegangen. Licht und Warmwasser werden aus Solarenergie gewonnen, benutztes Wasser wird zur Bewässerung der Gärten wiederverwendet. Heimische Köchinnen zaubern jeden Tag köstliche selbstgemachte Massai-oder Swahili-Spezialitäten sowie internationale Gerichte aus Zutaten und Kräutern aus dem eigenen Garten. Eier und Fleisch stammen aus eigener Hühnerhaltung und Süßspeisen werden mit Honig von hauseigenen Bienenstöcken verfeinert. Wer es etwas abgeschiedener und exklusiver möchte, findet im dazugehörigen Feriendomizil „Hillside Retreat“, mit atemberaubendem Blick über den Arusha-Nationalpark und der beruhigenden Atmosphäre des Regenwaldes seinen perfekten Kraftplatz.

Urlaub mit Herz und Sinn



Die „Africa Amini Maasai Lodge“ und das „Hillside Retreat“ bieten nicht nur unglaubliche Erlebnisse für alle Sinne. Durch ihren Aufenthalt unterstützen Gäste die Maasai in der Region nachhaltig und leisten einen wichtigen sozialen Beitrag. Die dahinter stehende NGO Africa Amina Alama wurde 2007 von der Österreicherin Christine Wallner gründet, um das Leben der Menschen in der Region zu verbessern. Seit 2020 wird das Projekt von Tochter Cornelia Wallner-Frisee geleitet und hat sich mittlerweile zu einer Erfolgsgeschichte für die Menschen vor Ort entwickelt.

Es umfasst heute eine Krankenstation, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsprojekte, Schulen, ein Waisenhaus und Wasserprojekte. Es fördert zudem die lokale Wirtschaft und insbesondere die finanzielle und soziale Unabhängigkeit von Frauen und ihren Familien.

Wer also für die kommende Sommersaison ein außergewöhnliches Reiseerlebnis mit Sinn in einem fast unentdeckten Reiseland mit milden Temperaturen sucht, sollte sich von einem Urlaub in Tansania inspirieren lassen. Von Juni bis Oktober herrscht ein angenehmes Reiseklima und lädt ein, den Kontinent Afrika abseits touristischer Pfade zu erforschen. Heiße Temperaturen gibt es von Dezember bis März.

Über Africa Amini Alama:

„Africa Amini Alama“ (AAA) ist ein in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den USA registrierter Verein mit Spendenabsetzbarkeit und eine in Tansania registrierte NGO. Der Name der Initiative bedeutet „Afrika, ich glaube an dich“. 2009 wurde der Verein von DDr. Christine Wallner ins Leben gerufen. Sie lebt vor Ort im Norden von Tansania, ihre Tochter Mag. Dr. Cornelia Wallner-Frisee leitet den Verein als Geschäftsführerin. Die Organisation umfasst heute eine Krankenstation, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsprojekte, Schulen, ein Waisenhaus und vier Wasserprojekte. Finanziert werden die Projekte durch Spenden, eigene finanzielle Mittel, viele Helfer und das nachhaltige Tourismusprojekt „Africa Amini Life“. Die Gästehäuser und Lodges bieten Heilung und Erholung mitten im Herz von Afrika. Spenden an die Organisation sind steuerlich absetzbar. Weitere Informationen finden Sie unter und www.africaaminialama.com.