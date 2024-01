Aktuelles Ranking: Die pünktlichsten Airlines der Welt

Ein aktuelles Ranking des Luftfahrtunternehmens Cirium zeigt die pünktlichsten Airlines im Jahr 2023. Wir haben die Top-10 unter die Lupe genommen.

Unangenehme Passagiere, schlechtes Essen, stundenlange Verspätungen oder sogar Flug-Annullierungen: Bei Flügen konzentrieren wir uns häufig auf die vielen negativen Aspekte. Doch das muss nicht bei jeder Fluggesellschaft der Fall sein. Das Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium hat für 2023 die Zahlen ausgewertet und ein Ranking der pünktlichsten Airlines der Welt erstellt. Wer beim nächsten Urlaub also pünktlich am Reiseziel ankommen will, sollte sich einen Flug mit diesen Airlines überlegen.

Avianca ist die pünktlichste Airline der Welt

Auf dem ersten Platz des Rankings befindet sich die kolumbianische Fluggesellschaft Avianca Airlines. Noch 2021 hatte die Airline aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Flugeinschränkungen Insolvenz angemeldet. Durch eine Neuausrichtung und ein vereinfachtes Geschäftsmodell konnte die Fluggesellschaft im letzten Jahr jedoch überraschend an die Spitze gelangen. Im Verlauf des Jahres 2023 schaffte es die Fluggesellschaft, in ihrem Netzwerk, bestehend aus 75 Zielorten in 25 Ländern in Amerika und Europa, auf den von Cirium erfassten 213.039 Flügen eine durchschnittliche Pünktlichkeitsrate von unschlagbaren 85,73 Prozent zu erhalten. In dem Ranking galt ein Flug als pünktlich, wenn er mit maximal 15 Minuten Verspätung am Gate ankam.

Nur knapp dahinter folgt auf dem zweiten Platz die südamerikanische Fluggesellschaft Azul. Die Airline hatte eine Pünktlichkeitsrate von 85,51 Prozent und lag im Jahr 2022 an der Spitze. Der dritte Platz geht an die weltweit bekannte Airline Qatar Airways, dicht gefolgt von der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Airlines auf Platz vier. Die spanische Airline Iberia belegt im Ranking den fünften Platz und ist die einzige europäische Fluggesellschaft, die es mit 84,38 Prozent in die internationale Top-10 geschafft hat.

Das sind die zehn pünktlichsten Airlines der Welt