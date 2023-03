Diese Dinge sollten Sie im Hotel niemals anfassen

Es ist endlich soweit, der Urlaub steht für viele wieder vor der Tür. Aber aufgepasst: Hotelzimmer sind tatsächlich oft nicht so sauber, wie zu erwarten. Nachstehend worauf geachtet werden muss.

Egal ob 5-Sterne, 3-Sterne oder Pension - in Hotels setzt man eigentlich einen gewissen Standard an Sauberkeit voraus. Ein ehemaliges Zimmermädchen stellt allerdings Erschreckendes fest, und warnt, dass manche Dinge gar nicht, oder nur sehr sporadisch gereinigt werden. Nachstehend die ganze Liste an Dingen, von welchen man besser die Finger lassen sollte.

1. Überdecke und Kissen

In fast jedem Hotelzimmer findet man auf dem Bett eine Tagesdecke und passende Deko-Kissen. Keine Frage, Accessoires lassen einen Raum gemütlicher wirken. Das Problem dabei ist, Tagesdecken und Kissen werden am seltensten in Hotelzimmern gereinigt. Während die Bettwäsche für jeden Gast gewechselt wird, werden Überdecken und Zierkissen einfach drapiert, und das gerne über Monate, ohne je gewaschen zu werden.

2. Fernbedienung

Der Griff zur Fernbedienung sollte in Hotels nicht unbedacht sein. Denn, Fernbedienungen werden niemals gereinigt. Hunderte andere Gäste haben auf den Tasten gedrückt, was Fernbedienungen zu einer Bakterienschleuder machen.

3. Wasserkocher

Auch der Wasserkoche ist auf der Liste der Dinge, die in einem Hotelzimmer am seltensten gereinigt werden, ganz weit oben. Auf den ersten Blick sieht das Gerät vermutlich sauber aus, das Innenleben sagt aber oft etwas anderes.

4. Gefaltetes Klopapier

Um die schicke Falte am Ende der Klopapierrolle zu erzeugen, muss das Reinigungspersonal das Toilettenpapier selbstverständlich anfassen. Fremde Hände knicken, falten und streichen das Blatt in Form, das später Kontakt mit intimen Körperbereichen haben wird. Meistens hat das Putzpersonal zuvor das gesamte Hotelzimmer inklusive WC gereinigt. Bakterien und Keime können dann auf das frische Zellstoffblatt wandern.

So schützen Sie sich

Am besten wischen Sie alle Oberflächen in Ihrem Hotelzimmer mit desinfizierenden Hygienetüchern ab. Regelmäßiges Händewaschen kann außerdem das Infektionsrisiko deutlich verringern.