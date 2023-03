3 Reisetipps für Familien mit Kleinkind

Entspanntes Reisen mit Babys und Kids: So schonen Sie Ihre Nerven beim Fliegen.

Für Eltern gibt es kaum stressigere Situationen als Ärger im Flieger: weinende Kids und verärgerte Sitznachbarn müssen nicht sein. Wir verraten Ihnen, wie Sie für gute Stimmung an Bord sorgen.

Tipp 1: Der richtige Platz im Flugzeug

Wenn Sie mit Kinder fliegen, sollten Sie vorab die Fluglinie kontaktieren und die familienfreundlichsten Konditionen und Sitzplätze im Flieger zu erfragen. Wir empfehlen die Plätze hinter den Trennwänden, insbesondere, wenn Sie mit einem Baby reisen. An der Trennwand wird bei großen Fliegern eine Babywanne zur Verfügung gestellt, wo es sich das Kind gemütlich machen kann. Unbedingt vorab buchen! Ansonsten ist ein Platz am Gang zu empfehlen, wenn Sie häufig auf die Toilette müssen oder mit Kleinkindern spazieren gehen.

Tipp 2: Boarding mit der Familie

In der Regel werden Familien vor allen anderen Passagieren zum Boarding aufgerufen. Bei Langstrecken kann das bedeuten, dass unruhige Kinder bis zu einer Dreiviertelstunde länger im Flieger sitzen müssen, als alle anderen. Aus diesem Grund sollte nur ein Elternteil das Early Boarding nutzen, um den Platz für die restliche Familie vorzubereiten und Kinderwagen etc. zu verstauen. Der andere Elternteil sollte mit den Kindern möglichst lange am Gate verbleiben und sie vor dem Flug mit Spielen auspowern. So steigt die Chance, dass sie sofort einschlafen, sobald sie an Bord Platz nehmen.

Tipp 3: Goodie-Bag für benachbarte Passagiere

Nicht selten kommt es vor, dass gestresste Passagiere beinahe allergisch auf Kleinkinder und Babys an Bord reagieren. Um Nörgeleiern vorzubeugen, wenn Kinder unruhig werden oder zu weinen beginnen, können Eltern die Sitznachbarn mit kleinen Goodie-Bags beschenken, welche einen kleinen Begleitbrief aus der Perspektive ihres Kindes beinhalten. Zum Beispiel: "Hallo lieber Sitznachbar, mein Name ist ... und heute fliege ich nach .... um meine Eltern zu besuchen. Der Druckausgleich könnte mir Scherzen in den Ohren verursachen, weshalb ich vielleicht zu weinen beginne. Bitte sei mir nicht böse! Ich werde aber versuchen, mich von meiner bravsten Seite zu zeigen und versuchen, viel zu schlafen!" In die Goodiebag können Sie Ohrstöpsel, Süßigkeiten und Snack packen. So beugen Sie genervten Blicken und schlechter Stimmung an Bord vor.

