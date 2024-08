× Küchen-Trick: Darum sollten Sie eine Zitrone in die Mikrowelle legen

Mikrowellen sind praktische Alltagshelfer, die unser Essen in Sekundenschnelle genießbar machen. Doch Dreck in der Mikrowelle kann einem schnell den Appetit verderben. Mit einem simplen Hack sind Sie Schmutz im Nu wieder los.

Die meisten von uns verwenden die Mikrowelle fast täglich. Denn sie eignet sich zum Erwärmen von Speisen, Auftauen von gefrorenen Lebensmitteln oder sogar zur Zubereitung ganzer Gerichte. Was viele allerdings nicht wissen: In ihr tummelt sich eine Vielzahl an Bakterien. Auch Verschmutzungen mit Fett, Öl und Eingebranntes sind nur schwer zu vermeiden. Umso wichtiger ist es, die Mikrowelle regelmäßig zu reinigen. Schon eine einzelne Zitrone kann helfen, die dreckigen Stellen zu entfernen.

Mikrowelle mit Zitronen reinigen

Zitronen haben eine hohe Reinigungskraft und verbreiten einen angenehm frischen Geruch. Zudem haben Forschende herausgefunden, dass Zitronen besondere antimikrobielle und sogar Viren bekämpfende Eigenschaften besitzen. Deshalb lohnt es sich allemal, die dreckigen Stellen in der Mikrowelle mit der Kraft der Zitrone zu bekämpfen. So geht’s:

Alles, was Sie für diesen Putz-Trick benötigen, ist eine Zitrone, Wasser und eine mikrowellengeeignete Schüssel, beispielsweise aus Glas. Halbieren Sie zuerst die Zitrone und legen Sie sie in die mit Wasser gefüllte Schüssel.

Stellen Sie die Schüssel im Anschluss in die Mikrowelle und wählen Sie die höchste Stufeneinstellung für rund fünf Minuten, um das Wasser schnell zum Köcheln zu bringen.

Halten Sie die Mikrowelle für etwa fünf bis zehn Minuten geschlossen. Währenddessen lösen die Zitronensäure und der entstehende Wasserdampf die Verschmutzungen.

Nehmen Sie anschließend vorsichtig die heiße Schüssel aus der Mikrowelle und wischen Sie mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch über alle Flächen. Der eingeweichte Schmutz sollte sich jetzt an allen Stellen mühelos lösen. Reiben sie zum Schluss noch mit einem trockenen Tuch alles trocken.

Alternative Hausmittel

Wenn Sie gerade keine frische Zitrone zur Hand haben, können Sie auch auf Essig zurückgreifen. Wie Zitronensäure löst auch Essigsäure hartnäckige Verschmutzungen in der Mikrowelle. Der Vorgang ist der gleiche wie bei der Zitrone. Sie müssen auch keine Angst vor dem üblen Essiggeruch haben, dieser verfliegt sehr schnell wieder. Alternativ können Sie auch Spülmittel verwenden. Dafür bringen Sie ein Wasser-Spülmittel-Gemisch auf dem Herd zum Kochen. Anschließend stellen Sie den dampfenden Topf für etwa 5 Minuten in die Mikrowelle, ohne sie einzuschalten. Zum Schluss können Sie den gelösten Schmutz entfernen.