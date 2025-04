× Diese beliebten Strände in Europa sind im Sommer kaum besucht

Europas Traumstrände sind in den Sommermonaten oft hoffnungslos überfüllt. Doch es gibt noch einige versteckte Paradiese, an denen man fast ungestört die Sonne genießen kann. Die Fluggesellschaft Wizz Air hat analysiert, welche Strände im Sommer 2024 besonders wenig besucht waren.

Ein Strandurlaub klingt für viele nach purer Erholung. In der Realität sieht das jedoch oft anders aus: Vor allem in den Sommerferien liegen die Urlauber dicht an dicht wie Sardinen im heißen Sand. Um ein freies Plätzchen in der Sonne wird regelrecht gekämpft. Wer stattdessen Wert auf Ruhe und Entspannung legt, sollte sich nach Stränden umsehen, die vom Massentourismus noch weitgehend verschont geblieben sind.

Genau diesen Stränden ist die Billigfluggesellschaft Wizz Air auf den Grund gegangen. Dafür wurden über 50 europäische Länder und deren beliebteste Strände untersucht. Die Analyse basierte auf einem einfachen, aber cleveren Prinzip: Zuerst wurde die Fläche der jeweiligen Strände berechnet, dann durch die Größe eines Standard-Handtuchs geteilt und schließlich ins Verhältnis zur durchschnittlichen Besucherzahl pro Tag gesetzt.

Das Ergebnis der Analyse liefert ein Ranking der am wenigsten überfüllten Strände Europas – und damit wertvolle Inspiration für alle, die in den Sommermonaten lieber abseits des Trubels entspannen möchten. Besonders auffällig: Gleich zwei albanische Strände schaffen es in die Top 5. Doch auch in Kroatien, Frankreich und sogar im sonst oft unterschätzten England gibt es Rückzugsorte, die noch nicht vom Massentourismus überrollt wurden.

© Getty Images ×

Diese Strände in Europa sind selbst im Sommer erstaunlich leer

1.Durrës, Albanien

Albanien hat sich längst vom Geheimtipp zum Trendziel entwickelt – dennoch gibt es auch hier noch reichlich Raum für ruhige Strandtage. Den Spitzenplatz belegt der Strand von Durrës – benannt nach der gleichnamigen Küstenstadt in Albanien. Laut der Auswertung könnten Badegäste hier theoretisch bis zu 65 Handtücher ausbreiten, so viel Platz steht zur Verfügung. Auch Besucher auf „Tripadvisor“ bestätigen den Eindruck: „Fast überhaupt keine Leute.“ Ein kleiner Wermutstropfen: Es wird gelegentlich über herumliegenden Müll geklagt. Möglicherweise einer der Gründe, warum der Strand trotz seiner Größe kaum frequentiert ist.

2. Camber Sands, England

© Getty Images ×

Wer bei England nicht sofort an Badeurlaub denkt, wird bei Camber Sands eines Besseren belehrt. Der weitläufige Strand in East Sussex bietet Platz für bis zu 61 Handtücher pro Person – ideale Voraussetzungen für einen entspannten Tag am Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre markanten Dünengürtel und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ebenso ein wie zum entspannten Sonnenbaden. Und hier kann sogar gebadet werden – ganz ohne Gedränge.

3. Zlatni Rat Beach, Kroatien

© Getty Images ×

Das „Goldene Horn“, auch bekannt als Zlatni Rat, ist wohl einer der ikonischsten Strände Kroatiens. Die sichelförmige Landzunge auf der Insel Brač ragt rund 500 Meter ins Meer und ist von einem dichten Pinienwald durchzogen. Trotz seiner Beliebtheit bleibt der Strand überraschend entspannt – was vor allem seiner Fläche zu verdanken ist. Rund 54 Handtücher pro Besucher wären hier problemlos möglich.

4. Borsh Beach, Albanien

Der Borsh Beach an der südwestlichen Küste beeindruckt mit sieben Kilometern Länge und einer Breite von rund 30 Metern. Laut Analyse könnten hier 43 Handtücher pro Person ausgebreitet werden – ein echtes Paradies für alle, die es weitläufig mögen.

5. Plage de Pampelonne, Frankreich

Wer bei Saint-Tropez nur an überfüllte Strände und Promi-Trubel denkt, sollte den Pampelonne Beach kennenlernen. Der rund fünf Kilometer lange Sandstrand an der Côte d’Azur ist überraschend ruhig – zumindest im Vergleich zu anderen Hotspots der Region. Mit Platz für rund 34 Handtücher pro Person zählt auch er zu den entspanntesten Badeorten Europas.