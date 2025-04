Spielt die 4. Staffel von "The White Lotus" in Österreich?

Kommt The White Lotus bald nach Österreich? Nach Palmen, Pool und Pasta vielleicht diesmal Pulverschnee und Pistenpanorama? Die Hinweise verdichten sich – oder doch nicht? Wir haben alle Gerüchte rund um Staffel 4 im Schnee-Check!

Am Montag lief die letzte Folge von The White Lotus Staffel 3. Und Sie wissen, was das bedeutet: Die große Spekulationssaison ist eröffnet! Wo wird Staffel 4 spielen? Wird es wieder Palmen geben? Oder Skischuhe statt Sandalen? Die Gerüchteküche brodelt heftig. Auf Social Media wird gemunkelt, spekuliert und analysiert, als ginge es um den nächsten Tatort. Und siehe da: Der Alpenraum – ja, auch unser geliebtes Österreich – ist plötzlich ein heißer Kandidat. Nach Hawaii, Sizilien und Thailand wäre ein bisschen Schneelandschaft doch eine erfrischende Abwechslung, oder?

The White Lotus: Goodbye Strand, hallo Skilift?

Serienschöpfer Mike White selbst hat angedeutet, dass es diesmal vielleicht kein Meeresrauschen geben wird. Na, wenn das mal nicht nach Bergpanorama und Après-Ski klingt! Und viele Fans in Österreich denken jetzt ganz laut: Na endlich!

ABER (ja, leider gibt es ein Aber): White Lotus und die Hotelkette Four Seasons sind gerade sowas wie das Power-Couple der Luxus-TV-Unterhaltung. Staffel 1: Four Seasons in Maui. Staffel 2: Four Seasons in Taormina. Staffel 3: Four Seasons in Koh Samui. Und, Achtung – jetzt kommt der Dämpfer: In Österreich gibt es kein einziges Four Seasons Hotel.

Noch ist nichts verloren – die Alpen sind groß

Bevor Sie jetzt Ihre Träume vom White Lotus in Lech oder Kitzbühel begraben: Es gibt ein Four Seasons in der Schweiz (Gstaad) und eins in Frankreich (Megève). Beides Skidestinationen, beides im Alpenraum. Also: Die Chancen stehen nicht sooo schlecht, dass es zumindest alpenmäßig bleibt.

Spekulationen Norwegen

Und dann wäre da noch Norwegen. Auf Reddit haben Fans einen Artikel ausgegraben, laut dem das White-Lotus-Team einen Zuschuss vom Norwegischen Filminstitut beantragt haben soll. Also: Winter, Schnee, Fjorde – klingt erstmal nach Ski-Staffel par excellence.

Aber: Auch Norwegen hat kein Four Seasons. Und wie Produzent David Bernad im „The Bill Simmons Podcast“ verraten hat, ist Mike White eher Team „Sonnencreme statt Schneeschaufel“. Wörtlich: „Mike ist nicht für die Kälte gemacht. Er ist ein kalifornischer Typ.“ Na gut, wir verstehen’s. Glühwein ist eben nicht jedermanns Sache.

Diese Urlaubsziele stehen ganz hoch im Kurs für die 4. Staffel 'The White Lotus'

Wer gerade ganz hoch im Kurs steht: Ägypten und Mexiko. Zwei heiße (im wahrsten Sinne des Wortes) Anwärter für Staffel 4.

Für Ägypten spricht: Neues Land, neuer Kontinent, ein schickes Four Seasons in Kairo oder Alexandria – und jede Menge dramatisches Potenzial. Kristallklares Wasser, Korallenriffe, Sonnenuntergänge mit Goldfilter – klingt fast zu perfekt für eine Serie, in der Menschen mit zu viel Geld langsam vor sich hin eskalieren.

Mexiko hingegen ist der Reddit-Fanfavorit. Das Four Seasons in Punta Mita wird heiß gehandelt. Themen wie „Sinnsuche der Reichen“ und „emotionale Leere trotz Poolvilla“ würden dort hervorragend zur Geltung kommen. Und eine Theorie geht sogar so weit, dass Valentina (kennen wir noch aus Staffel 2) nun mit einem reichen Gast durch Mexiko tourt. Also wenn das stimmt, schauen wir sofort rein.