× Diese Hausmittel bringen angebrannte Töpfe und Pfannen wieder zum Glänzen

Am Herd kann schnell mal etwas anbrennen. Doch den hartnäckigen Schmutz kriegen wir ganz einfach mit Hausmitteln wieder weg.

Selbst den besten Köchen passiert es hin und wieder: Man hat sich nur kurz umgedreht, schnell das Zimmer verlassen oder zu lange am Handy gequatscht, und schon, schneller als man schauen kann, ist das Abendessen im Topf angebrannt. Da der Geschirrspüler auch keine Wunder vollbringen kann, bleibt oft nur die Lösung, den Topf in den Sondermüll zu schmeißen. Doch das muss nicht unbedingt sein! Denn in unserem Kühlschrank warten drei Hausmittel, die bei verbrannten Töpfen und Pfannen echte Wunder bewirken können.

Töpfe und Pfannen einweichen

Generell gilt als erster Schritt: Töpfe und Pfannen lassen sich leichter reinigen, wenn sie direkt nach Gebrauch mit heißem Wasser eingeweicht werden. So werden erste Kochrückstände bereits etwas gelöst. Danach schaffen drei Lebensmittel Abhilfe:

Bier

© Getty Images ×

Ist der Topf noch warm, hilft Bier als schnelle Notlösung. Für den Putzhack alle verbrannten Stellen mit Bier bedecken, das ganze dann aufkochen und die Kruste mit einem Schwamm ablösen.

Zwiebel

© Getty Images ×

Auch Zwiebel lösen hartnäckigen Schmutz. Hierfür die Zwiebel ungeschält in Würfel schneiden und in den angebrannten Topf geben. Anschließend mit Wasser übergießen und so lange köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast vollständig verdampft ist. Damit sollte sich die Kruste mühelos entfernen lassen.

Ketchup

© Getty Images ×

Sind Kupferpfannen angebrannt, hilft Ketchup als Reinigungshilfe. Die Säure der Tomaten gilt für das Material als Putz-Wundermittel. Einfach die verbrannten Stellen mit der Tomatensauce einschmieren, etwas einwirken lassen und dann ohne Anstrengung samt Schmutz beseitigen.