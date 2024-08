× Ranking: Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel Österreichs

Ein hervorragendes Wiener Schnitzel gibt es nicht nur in der Bundeshauptstadt. "Falstaff" verrät wo in ganz Österreich die besten Wiener Schnitzel aufgetischt werden.

Zartes Kalbfleisch in knuspriger, luftiger, goldbraun herausgebackener Panier: Der Wirtshausklassiker ist aus der österreichischen Küche nicht wegzudenken. Ob in einem urigen Beisl, einem charmanten Wirtshaus oder einem schicken Restaurant – jeder hat seinen persönlichen Favoriten, wenn es um das perfekte Wiener Schnitzel geht. Doch wo gibt es die Besten der Besten? Das Gourmet-Magazin "Falstaff" hat sich auf die Suche gemacht und die beliebtesten Wiener Schnitzel aus den Bundesländern gekürt.

Die besten Wiener Schnitzel des Landes

Das beste Schnitzel Österreichs gibt es laut "Falstaff" in Plachuttas Gasthaus zur Oper in der Wiener Innenstadt, gefolgt vom Stockerwirt in Sulz im Wienerwald. Auf dem dritten Platz liegt der Keplingerwirt in St. Johann am Wimberg in Oberösterreich.

© Getty Images ×

Die Bundeslandsieger im Überblick

Wien: Plachuttas Gasthaus zur Oper, 1010 Niederösterreich: Stockerwirt, Sulz im Wienerwald Oberösterreich: Keplingerwirt, St.Johann am Wimberg Salzburg: Hotel Sacher, Zirbelzimmer, Salzburg Steiermark: Der Steirer, Graz Burgenland: Am Ratschen, Deutsch Schützen Kärnten: Schloss Seefels, Pörtschach am Wörthersee Tirol: Der Stanglwirt, Going am Wilden Kaiser Vorarlberg: Mangold, Lochau

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Wien

Plachuttas Gasthaus zur Oper, 1010 Oswald & Kalb, 1010 Meierei im Stadtpark, 1030 Meissl & Schadn, 1010 Schlawiener Wirtshaus, 1040 Gasthaus Wolf, 1040 Zum Schwarzen Kameel, 1010 Restaurant Ofenloch, 1010 Eugen21, 1100 Wien Gasthaus "Zu den 3 Hacken", 1010

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Niederösterreich

Stockerwirt, Sulz im Wienerwald Restaurant Langer, Erlauf Gaststätte Figl, St. Pölten Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen Der Floh, Langenlebarn Landgasthaus Essl, Rührsdorf Panoramarestaurant im Hotel Schachner, Maria Taferl Restaurant Wellen.Spiel, Krems an der Donau Wirtshaus Zur Linde, Mistelbach Gasthaus Tiefenböck, Tiefenfucha

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Oberösterreich

Keplingerwirt, St. Johann am Wimberg Das Bräu, Nussdorf am Attersee Gasthof Drachenwand, St. Lorenz Weinstube Spies, Gmunden Bauer's Bierquelle, Wels Uferei, Linz S'Reisinger, Neunlichtenberg Gasthaus Notmühle, Katzgraben Gasthaus Steineck, Weyer Wirt z'Kraxenberg, Kirchheim im Innkreis

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in der Steiermark

Der Steirer, Graz Haberl & Fink’s, Walkersdorf Steirereck am Pogusch, Turnau Geschwister Rauch Restaurant, Bad Gleichenberg Alte Post Südsteiermark, Leibnitz EgidiWirt, Murau Häuserl im Wald, Graz Landhauskeller, Graz Restaurant Lindenwirt, Graz Hotel Staribacher, Leibnitz

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Salzburg

Hotel Sacher, Zirbelzimmer, Salzburg Neuwirt, Bad Vigaun Restaurant Obauer, Werfen Restaurant Meissl & Schadn, Salzburg Restaurant Merkel und Merkel, Salzburg Döllerers Wirtshaus, Golling Blaue Gans, Salzburg Restaurant Brunnauer, Salzburg Gasthaus Schloss Aigen Erlhof, Zell am See

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel im Burgenland

Am Ratschen, Deutsch Schützen (nur auf der Mittagskarte) Restaurant Taubenkobel, Schützen am Gebirge Gasthaus Rausch, Jois Schnitzlwirt Gasthof Peck, Pamhagen Restaurant Braunstein, Purbach am Neusiedler See Restaurant zur blauen Gans, Weiden am See Gasthof Zur Traube, Neckenmarkt Gasthaus Kracher, Neusiedl bei Güssing Gasthaus Gregorits, Klingenbach Schnepfenhof, Jois

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Kärnten

Schloss Seefels, Pörtschach am Wörthersee Der Tschebull am Faakersee, Villach Landgasthof Hafner, Neuhaus Alte Burg Restaurant, Gmünd in Kärnten Josef, Villach Gasthaus Kirchenwirt, Ferlach Gasthof Kropf, Griffen Schweizerhaus Klagenfurt, Klagenfurt am Wörthersee Gasthof Weigand Trunk, Dellach im Drautal Kutsche Landhaus, Göriach

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Tirol

Der Stanglwirt, Going am Wilden Kaiser Das Gruber's, Angerberg Zum Wilden Mann, Lans Hotel Restaurant Feldwebel, Söll Bierwirt, Innsbruck s’Pfandl, Reith bei Kitzbühel Restaurant Liebstöckl, Kaltenbach Restaurant Sailer, Innsbruck Gasthaus Bärenbichl, Jochberg Restaurant Seebichl, Kitzbühel

Hier gibt's die besten Wiener Schnitzel in Vorarlberg

Mangold, Lochau Schneggarei, Lech Gasthaus zum Schützen, Götzis Gasthof Krönele, Lustenau Hotel Wirtshaus Taube, Bizau Die Krone, Lech Gastwirtschaft Schattenburg, Feldkirch Der Löwen, Bludenz Gasthaus Rose, Hörbranz Griggeler Stuba, Lech

Die Qualität der österreichischen Küche wird in der Auswahl der besten Wiener Schnitzel einmal mehr deutlich!