Hier gibt's die besten Freibad-Pommes Österreichs

Pommes im Freibad sind weit mehr als nur der Lieblingssnack für Klein und Groß. Das goldene Glück auf dem Pappteller hat sich tief in unsere Herzen eingeprägt. Doch wo gibt es die beliebtesten Freibad-Pommes des Landes? Das Gourmet-Magazin "Falstaff" hat sich auf die Suche gemacht.

Was gibt es Schöneres, als sich bei 30 Grad im Freibad abzukühlen und sich nach dem Sprung ins kalte Nass eine leckere Portion Pommes zu gönnen? Sobald man den typischen Chlorgeruch in der Nase hat, kommt das Verlangen nach unserem Lieblingssnack. Doch wo gibt es die knusprigsten Pommes, den freundlichsten Service und das gemütlichste Ambiente in Österreichs Strandbädern? "Falstaff" verrät, wo die beliebtesten Freibad-Pommes des Landes serviert werden.

So verlief das "Falstaff"-Voting

In der einwöchigen Nominierungsphase hatten Freibad-Fans die Möglichkeit, Ihre Lieblingsfreibäder mitzuteilen. In der darauffolgenden zweiwöchigen Abstimmungsphase konnten Sie einmal täglich für Ihre Favoriten abstimmen. Nun sind die Stimmen ausgezählt und die Sieger stehen fest:

Die beliebtesten Freibad-Pommes Österreichs

Bundesbad Alte Donau, 1220 Wien Ragnitzbad, Graz Naturbad Bruggerloch, Höchst Strandbad Stadlau, 1220 Wien Alpenschwimmbad Wattens, Wattens Bad Straßgang, Graz Badesee Lavamünd, Lavamünd Fitnessoase Parkbad, Linz Ottakringer Bad, 1160 Wien Citysplash, St. Pölten Erlebnisbad Voitsberg, Voitsberg Freibad AQUARELLA, St. Georgen an der Gusen Margarethenbad, Graz Panoramabad Gröbming, Gröbming Parkbad Schönkirchen-Reyersdorf, Schönkirchen-Reyersdorf Völser Badl, Völs Voralpenbad Hohenberg, Hohenberg ZwettlBad, Zwettl Freibad Thalaguna, Thalgau Städtisches Bad, Leibnitz

Die leckersten Freibad-Pommes gibt es im Bundesbad Alte Donau in Wien. Aber auch viele Freibäder in den Bundesländern konnten mit ihrem salzigen Snack punkten. Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie die Gewinner bei Ihrem nächsten Freibad-Besuch!