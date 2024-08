× Geheimtipp: Mit diesem Hack werden Sie Ihren Blähbauch sofort los

Ein Blähbauch ist schmerzhaft, sieht nicht schön aus und ist für Betroffene meist sehr unangenehm. Doch ein einfaches Hausmittel hilft, damit der lästige Blähbauch genauso schnell wieder verschwindet, wie er aufgetaucht ist.

Üppige Mahlzeiten, eine Lebensmittelunverträglichkeit, Stress oder Hormonschwankungen: Ein Blähbauch kann viele Ursachen haben. Diese Beschwerden entstehen, wenn Bakterien im Darm die aufgenommene Nahrung zersetzen und dabei Gase freisetzen. Diese Gase können sich im Magen-Darm-Trakt ansammeln und zu einem unangenehmen Völlegefühl sowie sichtbarer Aufblähung führen. Doch es gibt ein überraschendes Hausmittel, das schnell Linderung verschaffen kann.

Artischockenwasser: Das Wundermittel bei einem Blähbauch

Bei einem Völlegefühl und einem unangenehmen Blähbauch kann Artischockenwasser wahre Wunder wirken. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Flüssigkeit, in der eingelegte Artischocken im Glas gelagert sind. Wer schon einmal frische Artischocken selbst zubereitet hat, der hat das vermeintliche Wunderelixier schon einmal hergestellt. Um Fruchtfleisch unter der Blüte weich und essbar zu machen, müssen Artischocken zuerst in einem Liter Wasser gekocht werden. Bei der entstandenen Flüssigkeit handelt es sich um das wertvolle Anti-Blähbauch-Elixier.

In Artischocken sind viele Mineralien und Vitamine enthalten, die unserer Gesundheit guttun. So stecken Artischocken voller Vitamin A, C, B1 sowie Folsäure, Eisen, Magnesium, Kalzium, Kalium, Zink und Beta-Carotin. Diese gelangen beim Kochvorgang ins Wasser. Idealerweise sollte man das Wundermittel im warmen Zustand als Tee genießen oder später abgekühlt trinken. Wer sich den Kochvorgang ersparen will, kann auch auf Artischockenwasser aus dem Bioladen oder der Apotheke zurückgreifen.

So hilft Artischockenwasser bei einem Blähbauch

Nicht nur die genannten Nährstoffe machen Artischocken so gesund, auch die enthaltenen Bitterstoffe sorgen vor allem dafür, Verdauungsbeschwerden zu lindern. Diese stimulieren die Produktion von Magensäure und Galle und wir benötigen die Bitterstoffe, um besonders fettiges und schweres Essen schnell und gut verdauen zu können. So werden Blähungen verringert, die durch schwer verdauliche Lebensmittel hervorgerufen werden.

Die gesundheitlichen Vorteile der Artischocke

Die gesundheitlichen Vorteile der Artischocke sind jedoch noch weitreichender. Sie wirkt entgiftend und entschlackend, denn durch die Artischocke kann überschüssige Flüssigkeit aus dem Körper ausgeschieden werden. So können auch Wassereinlagerungen abgebaut werden und sogar der Cholesterinspiegel kann gesenkt werden.