× Ozempic-Food: Diese Lebensmittel wirken wie die Abnehmspritze

Abnehmspritzen wie Ozempic, Wegovy und Saxenda fördern mit einem Wirkstoff die Ausschüttung des Sättigungshormons GLP-1. Superfoods wie „Oatzempic“ wirken ähnlich – ohne Nadel und Nebenwirkungen.

Die neuen Abnehmspritzen – da sind sich Experten weltweit einig – sind Gamechanger. Abnehmwirkstoffe wie Semaglutid können zu einem satten Gewichtsverlust führen. Denn sie senken den Blutzuckerspiegel (ein wichtiger Faktor beim Abnehmen) und lösen ein starkes Sättigungsgefühl aus. Bis zu 17 Prozent und mehr des Körpergewichts können bei einer derartigen Spritzentherapie in kurzer Zeit schmelzen.

Was den „Skinny Shot“ so wirksam macht? In Ozempic, Wegovy & Co. befinden sich sogenannte GLP-1-Rezeptoragonisten. Sie bilden das körpereigene Sättigungshormon GLP-1 nach und funken so dem Gehirn ein ständiges Sättigungsgefühl. Das Medikament ist also ein temporäres chemisches Magenband. So wird die Kalorienzufuhr gedrosselt – ohne, dass man Hunger verspürt. Dieser Wirkmechanismus führt im Idealfall zu einer langfristigen Lebensstilumstellung. Menschen, die das Medikament spritzen, haben weniger Lust auf Essen. Aber es gibt auch teils heftige Nebenwirkungen, wie starke Übelkeit, Durchfall, Erbrechen. Zudem muss man sich regelmäßig pieksen.

Ozempic-Food: Diese Lebensmittel lassen die Kilos purzeln

Ohne Nebenwirkungen gelingt ein starker Gewichtsverlust mit einer konsequenten Ernährungsumstellung. Viele Lebensmittel versorgen nicht nur gut mit wichtigen Nährstoffen, sondern fördern auch das GLP-1-Level im Körper. Dazu gehören Superfoods wie Avocado, Nüsse und Salat sowie Haferflocken – übrigens im Netz unter „Oatzempic“ (Oat = engl. für Haferflocken) bekannt.

Avocado & Olivenöl

© Getty Images ×

Fatburner: Wer Avocados verzehrt, erhöht sein GLP-1-Level und senkt seinen Insulinspiegel. Einfach ungesättigte Fettsäuren, wie in Avocados oder auch Olivenöl enthalten, fördern aber nicht nur die Freisetzung von GLP-1, sondern auch die von GIP (glukoseabhängiges insulinotropes Polypeptid). GIP dockt u.a. in der Bauchspeicheldrüse, im Fettgewebe und in der Leber an. Der GIP-Effekt lässt sehr effizient das brandgefährliche ektope Fett (z.B. in der Leber, Bauchspeicheldrüse) sowie das viszerale Bauchfett schmelzen. Gut zu wissen: GIP ist in der neuen Abnehmspritze Mounjaro enthalten.

Salat als Vorspeise

© Getty Images ×

#1 Hack: Die Reihenfolge, in der wir unsere Speisen essen, hat Einfluss auf das Gewicht. Grünzeug (Salat, Gemüse) als Vorspeise hält den Blutzuckerspiegel wunderbar stabil und erhöht das GLP-1-Level. Ballaststoffe „kleiden“ den Verdauungstrakt aus. Ungesundes flutscht quasi durch. Dieses Know-how packte Biochemikerin Jessie Inchauspé in den Bestseller „Der Glukose-Trick“ – eine Empfehlung.

Nüsse & Kerne

© Getty Images ×

Mehrfacheffekt: Nüsse und Kerne sind Kraftpakete mit viel sättigenden Wirkstoffen wie Proteinen (gut für die Muskeln) und Ballaststoffen. Die guten Inhaltsstoffe fördern die Freisetzung des Sättigungshormons GLP-1 (Anm.: der Ozempic-Wirkstoff) im Dünndarm. GLP-1 wirkt direkt im Zentralnervensystem. Es sendet dem Gehirn: „Ich bin satt“ und verzögert zudem die Magenentleerung. Außerdem enthalten Nüsse viele gesunde Fette. Diese dämpfen die Insulinreaktion des Körpers – sprich sie verlangsamen den Anstieg des Blutzuckerspiegels, was zusätzlich den Abnehmeffekt unterstützt. Besonders empfohlen werden Walnüsse u.a. Baumnüsse.

Haferflocken & Vollkorn

© Getty Images ×

Guter Hype: In sozialen Medien kursiert der Trend „Oatzempic“ – eine Wortkreation aus „Oats“ (engl. für Haferflocken) und „Ozempic“ (das Diabetesmedikament mit Abnehmeffekt). Ein guter Trend! Haferflocken und andere Vollkornprodukte enthalten wertvolle Ballaststoffe. Diese regen im Dünndarm die Ausschüttung von GLP-1 an. Es dämpft das Hungergefühl im Zentralnervensystem. Haferflocken sind zudem gut für das Darmmikrobiom.

Eier & Eiweiß

© Getty Images ×

Sattmacher: Grundsätzlich feuern proteinreiche Nahrungsmittel die GLP-1-Ausschüttung an. Die Verdauung von Eiweißen dauert länger als die von Fetten und Carbs, das sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl. Eine Studie zeigt, dass insbesondere das Eiklar Wirkstoffe (Peptide) enthält, die die GLP-1-Freisetzung anregen. Bitte mit Eigelb essen – gut für den Stoffwechsel.