Neue Studie: Hilft die Abnehmspritze auch gegen den Bierbauch?

Kaum ein Medikament ist so umstritten wie die Abnehmspritzen Ozempic und Wegovy. Immer öfter kommen jetzt neue Nebenwirkungen des Abnehm-Wundermittels ans Licht. Wie auch jetzt, denn die Abnehmspritze hemmt offenbar auch das Verlangen nach Alkohol.

In Österreich beträgt der durchschnittliche Konsum von reinem Alkohol pro Person 11,9 Liter. Damit zählt das Land zu den Spitzenreitern im globalen Vergleich des Pro-Kopf-Alkoholkonsums. Die Übergänge zur Abhängigkeit sind oft kein weiter Weg. Nun haben Wissenschaftler jedoch entdeckt, dass eine Abnehmspritze mit dem Wirkstoff Semaglutid möglicherweise auch bei Alkoholsucht hilfreich sein könnte.

Was ist Semaglutid?

Semaglutid ist ein GLP-1-Rezeptoragonist, ein Antidiabetikum, das zur Behandlung von Typ-2-Diabetes und zur langfristigen Gewichtskontrolle eingesetzt wird. Der Wirkstoff reguliert den Blutzuckerspiegel und unterstützt die Gewichtsabnahme. Forschungen haben jetzt gezeigt, dass Semaglutid nicht nur das Verlangen nach Essen, sondern auch das Verlangen nach Alkohol reduzieren kann, was es zu einem potenziellen Kandidaten für die Suchtbehandlung macht.

Semaglutid hemmt Lust auf Alkohol

Ein Forscherteam der Universität Göteborg in Schweden untersuchte, ob der Wirkstoff der Abnehmspritze tatsächlich das Verlangen nach Alkohol reduzieren kann. Auslöser für die Studie waren Berichte von Nutzern des Diät-Mittels, die nach der Einnahme des Medikaments eine verminderte Lust auf Alkohol bemerkten. Um diese Beobachtungen zu überprüfen, führten die Wissenschaftler Experimente an Ratten durch. Dabei zeigte sich, dass der Alkoholkonsum der Tiere mithilfe des Wirkstoffs Semaglutid um die Hälfte reduziert werden konnte.

„Bei männlichen und weiblichen Ratten verringerte die akute und wiederholte Verabreichung von Semaglutid die Alkoholaufnahme und verhinderte rückfallartiges Trinken“, schreiben die Studienautoren um Cajsa Aranäs vom Institute of Neuroscience and Physiology an der Universität Göteborg. „Insgesamt deutet dies darauf hin, dass Semaglutid das Alkoholkonsumverhalten reduziert (...). Kommende klinische Studien (sollten) die Plausibilität prüfen, dass Semaglutid den Alkoholkonsum und das Körpergewicht bei übergewichtigen und alkoholabhängigen Patienten verringert“, fügen die schwedischen Experten hinzu.

Warum Semaglutid diesen Effekt hat, ist noch nicht vollständig geklärt. Die Forscher vermuten jedoch, dass der Wirkstoff das Belohnungssystem im Gehirn beeinflusst. „Alkohol aktiviert das Belohnungssystem des Gehirns, was zur Freisetzung von Dopamin führt“, erklärt Cajsa Aranäs in einer Pressemitteilung. Dies sei sowohl bei Menschen als auch bei Tieren beobachtet worden. „Dieser Prozess wird bei Mäusen durch das Medikament blockiert, und unserer Interpretation zufolge könnte dies dazu führen, dass das belohnende Gefühl von Alkohol nachlässt“, schlussfolgert sie.

Wirkung von Semaglutid bei alkoholkranken Menschen

Ob sich die Wirkung von Semaglutid, die bei den Nagetieren beobachtet wurde, auch auf den Menschen übertragen lässt, ist zwar noch nicht bestätigt, aber möglich. Einzelberichte von der Behandlung adipöser und alkoholkranker Menschen deuten darauf hin, dass die Anwendung des Abnehmmedikaments auch bei ihnen zur Reduktion des Alkoholkonsums führen kann.