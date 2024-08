× Nicht 2 Liter: So viel Wasser sollten Sie am Tag wirklich trinken

Besonders im Sommer ist es wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Eine altbekannte Regel besagt, dass wir täglich zwei Liter Wasser trinken sollten, doch diese ist längst überholt. Wie viel Wasser Sie wirklich benötigen, verraten wir hier.

Wasser ist überlebenswichtig und ein essentieller Bestandteil aller Körperzellen. Trinken wir zu wenig, schadet das unseren Organen und dem Stoffwechsel. Eine amerikanische Studie fand sogar heraus, dass Menschen, die immer zu wenig trinken, eine um 20 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit haben, verfrüht zu sterben. Viele Menschen gehen daher von der pauschalen Empfehlung aus, dass sie zwei Liter am Tag trinken sollten. Eine neue Studie widerlegt diese Empfehlung, da sie wissenschaftlich nicht fundiert sei.

Wasserbedarf hängt von individuellen Faktoren ab

© Getty Images ×

Ein internationales Forschungsteam vom japanischen Nationalen Institut für Gesundheit und Ernährung in Tokio hat eine groß angelegte Messung durchgeführt, um den täglichen Wasserbedarf zu ermitteln. Für die Studie haben sie den Wasserumsatz sowie das Gesamtkörperwasser von etwa 5.600 Personen im Alter zwischen acht Tagen bis 96 Jahren aus 26 Ländern rund um den Globus analysiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Menge an Wasser, die ein Mensch am Tag trinken muss, von vielen Faktoren abhängt. Diese Faktoren spielen eine Rolle:

Körpergröße

Gewicht

Geschlecht

Aktivität

Klima

So hoch ist der tägliche Wasserbedarf

Laut dem Studienleiter Yosuke Yamada würden Menschen, die sich gesund ernähren, bis zu 50 Prozent ihres Wasserbedarfs bereits mit der Nahrung abdecken. Zudem sei der unterschiedliche individuelle Energieumsatz zu groß, um eine pauschale Empfehlung des täglichen Wasserbedarf abzugeben. Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren setzen etwa täglich 3,3 Liter Wasser um. Männer zwischen 20 und 35 setzen jeden Tag etwa 4,2 Liter um. Menschen, die sportlich aktiv sind, benötigen im Schnitt etwa einen Liter Wasser am Tag mehr.

Keine einheitliche Empfehlung möglich

Die Studie macht deutlich, dass es keine Einheitslösungen für die Empfehlungen bei der Trinkmenge gibt. Die 2-Liter-Regel könne für viele Menschen in Mitteleuropa sogar zu viel sein. Im Sommer verliert der Körper jedoch vermehrt Flüssigkeit, weshalb der Wasserbedarf hier leicht um 30-50 Prozent ansteigen kann.

Anstatt sich zum Wassertrinken zu zwingen, sollten Sie sich auf Ihr Durstgefühl verlassen. Trinken Sie zudem möglichst kein gekauftes Wasser aus Plastikflaschen. Besser ist es, wenn Sie Leitungswasser zu sich nehmen. In Österreich hat das Leitungswasser eine ausgezeichnete Qualität, das Sie bedenkenlos trinken können.